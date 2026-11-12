Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đi vào trọng tâm, tạo thêm động lực cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI ngày 12/11 đã bám sát những vấn đề thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, các nhóm vấn đề về tài chính, được các Đại biểu Quốc hội chất vấn ngắn gọn, rõ ràng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời đầy đủ các vấn đề được cử tri quan tâm.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG Phạm Văn Quang, đơn vị đầu tư trên 1.500 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1, có quy mô gần 168 ha kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng, vì vậy Công ty quan tâm theo dõi diễn biến của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI ngày 12/11.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh các yếu tố cốt lõi trong kinh doanh là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ được cộng đồng doanh nghiệp tích cực đón nhận. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp phải luôn luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường lên hàng đầu.

Theo ông Phạm Văn Quang, nội dung trả lời của các Bộ trưởng đi sâu vào những vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Quan điểm đầu tư công phải dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư phát triển của Bộ trưởng được cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tích cực đón nhận.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vào Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG đặc biệt quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chất lượng, an toàn và khả năng kết nối với hạ tầng chung của khu vực. Quan tâm đặc biệt công tác bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG Phạm Văn Quang, quyết tâm của Quốc hội trong việc minh bạch nguồn vốn đầu tư, dự án thu hút đầu tư, sự đồng hành của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, tạo thêm động lực để doanh nghiệp phát triển, góp phần để thành phố Đà Nẵng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, những vấn đề về nguồn lực đầu tư, vốn tín dụng, chuyển đổi số, kết nối liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh thông tin, đầu tư công phải dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư là những vấn đề thiết thực, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa Nguyễn Đình Hà nhấn mạnh, trong bức tranh tổng thể phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Nam, có vai trò ngày càng lớn trong phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Tại phiên trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, các Bộ trưởng đều nhấn mạnh đến việc đầu tư phát triển hạ tầng gắn liền với đồng thuận về lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, phát triển hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư công phải dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư là những vấn đề hết sức thiết thực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đóng góp xứng đáng cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Những vấn đề về nguồn lực đầu tư, vốn tín dụng, chuyển đổi số, kết nối liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh thông tin, đầu tư công phải dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư là những vấn đề thiết thực, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp.

Quyết liệt hơn nữa trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là mặt bằng tại các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bước thiết của nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư được các Bộ trưởng trả lời trong phiên chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, được cộng đồng tích cực đón nhận.

Các Bộ trưởng chỉ ra những nguyên nhân kéo dài qua nhiều năm khiến giải ngân đầu tư công gặp khó khăn, trong đó có chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng thông thường, giá nguyên vật liệu tăng cao cũng tác động đến tiến độ triển khai các dự án là những vấn đề thiết thực, đúng trọng tâm, được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trả lời các vấn đề về khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, huy động vốn trong nhân dân và vốn từ Ngân sách Nhà nước theo hình thức đối tác công tư (PPP), xu hướng liên kết để đầu tư phát triển và liên kết phát triển sản xuất là những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng hành cùng doanh nhiệp để thu hút đầu tư, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Lê Quang Triều cho biết, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội đã đi đúng trọng tâm các vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.