Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VPQH

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế

Một trong những dấu ấn nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là khối lượng lớn các quyết sách về lập pháp được xem xét, thông qua. Với 80% thời gian của Kỳ họp dành cho công tác này, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác.

Trong 38 luật được thông qua, có tới 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện và 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều. Nhiều văn bản tập trung xử lý những bất cập mang tính liên ngành, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn, thiết lập những nền tảng pháp lý phù hợp hơn với yêu cầu của giai đoạn mới.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, các quyết sách được Quốc hội thông qua bao quát nhiều mắt xích quan trọng, từ đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu đến ngân sách nhà nước, thuế, chứng khoán, kế toán, kiểm toán... Điểm chung của nhóm chính sách này là hướng tới hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm vướng mắc trong thực thi; đồng thời định hình lại phương thức quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế.

Đáng chú ý, Luật Đất đai (sửa đổi), cùng các luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, hướng tới khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý đất đai, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được thông qua trên cơ sở hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và Luật Đầu tư công, nhằm khắc phục những chồng chéo trong thực hiện, tăng cường kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư công. Luật Đấu thầu (sửa đổi) tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mở rộng quyền chủ động trong mua sắm, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng chú trọng tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực doanh nghiệp. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển cách tiếp cận chính sách từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả hoạt động và sự lớn mạnh thực chất của doanh nghiệp làm thước đo. Tinh thần “khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu” tiếp tục được thể hiện qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nhiều chính sách miễn, giảm thuế thiết thực được luật hóa nhằm tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân và các lĩnh vực an sinh.

Trên bình diện tổng thể, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, khối lượng luật và nghị quyết lớn được thông qua lần này đã tạo lập hành lang pháp lý thống nhất, trực tiếp khơi thông các nguồn lực đang bị kìm hãm để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trên cơ sở đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026, nhận diện rõ các dư địa phát triển cũng như thách thức đặt ra, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng CPI ở mức khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn và đưa GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD…

Phân tích về quyết tâm chính trị này, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho biết, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. “Tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân là thước đo cuối cùng” - đại biểu Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Để bảo đảm nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng bứt phá, Quốc hội đã quyết định dự toán NSNN năm 2027 với tổng thu 3.334.338 tỷ đồng và tổng chi 4.073.935 tỷ đồng, giữ mức bội chi ở ngưỡng 4,5% GDP.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên; để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đối với phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, tổng số thu ngân sách trung ương được quyết định là 1.775.593 tỷ đồng, tổng số chi là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 311.363 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính rất lớn được huy động và phân bổ để phục vụ các nhiệm vụ phát triển trong năm 2027.

Siết kỷ luật ngân sách, tăng trách nhiệm giải trình

Cùng với bố trí nguồn lực, Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc phân bổ, giao dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2025, đồng thời yêu cầu công khai quyết toán theo quy định, bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công. Đây không chỉ là khâu tổng kết việc thực hiện ngân sách mà còn là cơ sở để nhìn nhận hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, từ đó điều chỉnh chính sách và nâng cao chất lượng điều hành trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Nghị quyết của Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị quản lý thu, chi NSNN thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán; kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn; công khai kết quả kiểm toán và danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Quốc hội giao KTNN chủ trì, phối hợp với Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật KTNN. Yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với hoạt động kiểm toán trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Quốc hội cũng yêu cầu HĐND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật NSNN và Luật KTNN về sử dụng kết quả kiểm toán quyết toán NSNN của KTNN trong xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, bảo đảm chính xác và đúng thời gian quy định.

Thành công của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Quốc hội hành động, kiến tạo và đồng hành vì sự phát triển của đất nước; đồng thời cũng mở ra kỳ vọng về khả năng chuyển hóa các quyết sách thành động lực, nguồn lực thành sức mạnh và quyết tâm tăng trưởng thành những thành quả phát triển thực chất./.