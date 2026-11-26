Chú trọng khả năng thực thi ngay từ khâu xây dựng chính sách

Lâu nay, khi đánh giá hiệu quả hoạt động của Quốc hội, số lượng luật, nghị quyết được thông qua tại mỗi kỳ họp thường được xem là một trong những tiêu chí đáng chú ý. Tuy nhiên, theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW, việc thông qua một đạo luật chưa phải là đích cuối cùng của công tác lập pháp. Giá trị của chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi các quy định được vận hành thông suốt, cơ quan thực thi triển khai đúng và người dân, doanh nghiệp thực sự tiếp cận, thụ hưởng những quyền lợi mà chính sách mang lại.

Ngay từ phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh yêu cầu: Những quyết sách của Quốc hội phải nhanh, đúng, trúng, khả thi; gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách tại kỳ họp, khi khả năng tổ chức thực hiện ngày càng được chú trọng ngay từ khâu xây dựng.

Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nói về điểm ấn tượng nhất tại Kỳ họp thứ hai, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An, ghi nhận chuyển biến trong tư duy lập pháp. Theo đó, Quốc hội không chỉ xem xét sự cần thiết và nội dung của một đạo luật mà còn đặt ra yêu cầu làm rõ những điều kiện để đạo luật ấy thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An, đánh giá cao việc Quốc hội đang tập trung quan tâm tới vấn đề làm sao để vận hành toàn hệ thống pháp luật một cách trơn tru, với quy trình xem xét dự án luật rất chặt chẽ, nhiều lớp. Điều đó giúp nhận diện bất cập trước khi ban hành quy định. Đặc biệt là Quốc hội đã xem xét tính khả thi của từng quy định, rà soát luật nền tảng và tiếp tục sử dụng phương pháp dùng một luật sửa đổi nhiều luật để xử lý chồng chéo.

Đại biểu Ma Thị Thúy, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng bày tỏ ấn tượng với yêu cầu của Quốc hội về việc cơ quan trình các dự án luật, nghị quyết phải giải trình cách đưa chính sách vào cuộc sống.

Bảo đảm điều kiện để chính sách đi vào cuộc sống

Theo đại biểu Ma Thị Thúy, đề xuất phân cấp phải làm rõ cấp tiếp nhận có đủ cán bộ, kinh phí, dữ liệu hay chưa. Đề xuất đơn giản hóa thủ tục phải chỉ ra người dân giảm giấy tờ, thời gian, chi phí ra sao. Câu hỏi về thực thi được đặt ra ngay trong quá trình thẩm tra. Cách tiếp cận này giúp nhận diện khoảng trống giữa mục tiêu và điều kiện thực hiện. Giao nhiệm vụ cho địa phương mà thiếu nguồn lực, nhân lực, công cụ thì khó đạt kết quả. Thủ tục trực tuyến cũng chưa chắc thuận tiện với người vùng sâu, vùng xa nếu thiếu thiết bị, kỹ năng, kết nối. Đây cũng là quan điểm của đại biểu Ngô Nam Cường.

Đại biểu Lương Đình Hưng nhấn mạnh, luật cần quy định vấn đề nguyên tắc, ổn định thuộc thẩm quyền Quốc hội; nội dung biến động giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết. Cách phân định giữ tính ổn định, tạo linh hoạt, nhưng trách nhiệm và tiến độ phải rõ. Để luật đi nhanh vào thực tiễn, văn bản hướng dẫn phải được ban hành kịp thời, đồng bộ; phân cấp, phân quyền đi cùng đào tạo nhân lực; Quốc hội, các cơ quan và Đoàn đại biểu Quốc hội tăng giám sát, truyền thông chính sách, lắng nghe cử tri và người chịu tác động.

Đại biểu Ngô Nam Cường bày tỏ quan tâm tới câu hỏi cụ thể: Khi luật có hiệu lực, cơ quan nào thực hiện, thẩm quyền và trách nhiệm được phân định ra sao, nguồn lực ở đâu, những vướng mắc có thể phát sinh và người dân, doanh nghiệp có thực sự được tạo thuận lợi hơn không? "Khi thảo luận Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), tôi nêu tình huống thiên tai khiến một xã bị cô lập, lực lượng cứu hộ cần sử dụng ngay phương tiện tại chỗ nhưng chủ tài sản đã sơ tán và không thể liên lạc. Pháp luật phải có cơ chế xử lý được tình huống cấp bách đó, đồng thời xác định chặt chẽ thẩm quyền, thủ tục ghi nhận tài sản, trách nhiệm hoàn trả và bồi thường", đại biểu Ngô Nam Cường nêu ví dụ.

Thực tiễn là phép thử của chính sách

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Ma Thị Thúy đánh giá cao việc Bộ Công Thương chuẩn bị kế hoạch phổ biến pháp luật trước khi Quốc hội xem xét thông qua. Tuy nhiên, điều đại biểu quan tâm là các nội dung về nguồn điện, lưới điện, giá điện, hỗ trợ tiền điện và lộ trình xóa bỏ bù chéo phải thành nhiệm vụ cụ thể. Lộ trình giá cần công khai, đánh giá tác động; hỗ trợ phải đúng đối tượng, đủ kinh phí, thuận tiện. Không thể để hộ nghèo chậm hưởng quyền lợi vì thủ tục phức tạp.

Ở lĩnh vực đất đai, theo đại biểu Ma Thị Thúy, quy định chuyển tiếp phải rõ để hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết liên tục. Quy hoạch, giá đất, nghĩa vụ tài chính cần công khai. Khi thu hồi đất, phải minh bạch bồi thường, tái định cư, lắng nghe người dân và xác định trách nhiệm phục hồi sinh kế. Với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất phải rõ đối tượng, điều kiện, quỹ đất, kinh phí và cơ quan chịu trách nhiệm. Cần chia sẻ dữ liệu, giảm yêu cầu chứng minh lại thông tin, tăng trợ giúp pháp lý. Thước đo là người dân có được hỗ trợ, ổn định chỗ ở và sinh kế hay không.

Đại biểu Ngô Nam Cường kỳ vọng ở việc hoàn thiện và tổ chức thi hành Luật Đấu thầu (sửa đổi) là hình thành được cơ chế đủ rõ để cơ quan nhà nước mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới nhưng vẫn quản lý được rủi ro và chịu trách nhiệm về quyết định sử dụng ngân sách. Nhà nước không chỉ cần cơ chế mua sắm những công nghệ đã được chứng minh hiệu quả mà còn cần một cơ chế minh bạch, có kiểm soát để đánh giá và lựa chọn những công nghệ mới có tiềm năng tạo ra hiệu quả cao hơn.

Việc Quốc hội chú trọng kiến tạo khả năng thực thi chính sách là bước tiến rất thực chất. Qua Kỳ họp thứ hai, cử tri và nhân dân cả nước đặt kỳ vọng, chính sách vừa đúng chủ trương, vừa khả thi, thống nhất và đo đếm được bằng kết quả cụ thể. Khi rõ trách nhiệm thi hành, công tác chuẩn bị cho thi hành kỹ lưỡng từ khâu xây dựng chính sách, khoảng cách giữa pháp luật trên văn bản với thực tiễn cuộc sống chắc chắn sẽ được thu hẹp.