Bảo vệ người dân từ kết quả đo lường

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Dù là lĩnh vực chuyên môn sâu, đo lường có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ tiền điện, tiền nước đến chất lượng sản phẩm, công nghệ đều cần những thước đo chính xác, đáng tin cậy. Sai lệch trong đo lường có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thậm chí đe dọa sức khỏe, tính mạng con người.

Vì vậy, việc sửa đổi luật tập trung đổi mới phương thức quản lý theo hướng vừa bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Quản lý về đo lường tập trung vào những hoạt động có nguy cơ gây thiệt hại, những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người dân. Việc giảm thủ tục, giảm kiểm tra được gắn với trách nhiệm tuân thủ của tổ chức, cá nhân và khả năng phát hiện, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý. Tinh thần xuyên suốt của luật là tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hành vi gian lận. Kết quả cải cách thể hiện ở thời gian, chi phí tuân thủ giảm xuống và mức độ tin cậy của phép đo lường được nâng lên. Đồng thời, phát triển năng lực kỹ thuật đo lường phục vụ sản xuất, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Người dân tập thể dục tại công viên ven biển (đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: HOÀNG CHUNG

Phát triển nhà ở cho thuê, thêm cơ hội về chỗ ở

Có một nơi ở ổn định không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng để mỗi người yên tâm lao động, học tập và xây dựng cuộc sống. Trong bối cảnh giá nhà ở còn cao so với thu nhập của phần lớn người lao động, việc sửa đổi Luật Nhà ở tại kỳ họp này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính. Luật Nhà ở (sửa đổi) hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tạo chính sách đột phá để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho nhân dân. Luật bổ sung nội dung về phát triển 4 nhóm nhà ở, gồm nhà ở thương mại; nhà ở cho thuê; nhà ở công vụ; nhà ở chính sách. Đáng chú ý, luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó có các quy định cụ thể về đối tượng được thuê, hình thức phát triển, thủ tục đầu tư dự án, chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án, giá cho thuê nhà ở...

Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội đánh giá, chính sách tốt phải đi cùng quỹ đất, nguồn vốn, hạ tầng đồng bộ và thủ tục minh bạch. Đặc biệt cần kiểm soát đúng đối tượng thụ hưởng, tránh để chính sách bị lợi dụng hoặc trở thành cơ hội đầu cơ. Kết quả thực thi luật phải được đánh giá bằng số căn nhà thực sự đưa vào sử dụng, mức giá người dân có thể chi trả và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu thực chất.

Bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội

Trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã bổ sung trách nhiệm nộp hồ sơ đúng thời hạn, trách nhiệm bồi thường khi việc chậm nộp hồ sơ gây thiệt hại cho người thụ hưởng, đồng thời cũng bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan bảo hiểm xã hội. Những sửa đổi này được cử tri đánh giá cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của người tham gia thụ hưởng chính sách.

Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ chủ trương mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là đối với lao động phi chính thức như người giao hàng, lái xe công nghệ và những người có thu nhập từ nền tảng số. Đây là nhóm lao động ngày càng phát triển nhưng khả năng tiếp cận các chính sách an sinh còn hạn chế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động trước khi áp dụng thực tế.

Người dân đi bộ tại Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội). Ảnh: THÁI HƯNG

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho rằng, nếu quy định đối tượng tham gia quá rộng trong khi chưa xác định rõ ai có nghĩa vụ đóng bảo hiểm, căn cứ tính mức đóng, trách nhiệm của nền tảng số và cơ chế bảo vệ người lao động thì chính sách có thể phát sinh tranh chấp, tạo thêm gánh nặng cho những người có thu nhập thấp, không ổn định. Đối với người lao động làm việc theo đơn hàng hoặc nhiều nền tảng cùng một lúc thì việc xác định thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm và phân chia trách nhiệm giữa các bên không đơn giản. Nếu chính sách không phù hợp, người lao động có thể bị tăng chi phí trước mắt nhưng chưa thấy rõ lợi ích lâu dài, dẫn đến tìm cách né tránh tham gia.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều luật khác như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế... Mỗi đạo luật điều chỉnh một lĩnh vực khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ con người, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đáng chú ý, những chính sách này hướng sự quan tâm nhiều hơn đến các nhóm đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế đến hoàn thiện các chính sách chăm sóc, trợ giúp xã hội, các quy định mới đều gắn với những nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Điều đó cho thấy, tinh thần lấy người dân làm trung tâm không phải là một khẩu hiệu chung chung mà cần được cụ thể hóa bằng những quy định pháp luật thiết thực, để mỗi người dân, ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào, đều được quan tâm và bảo vệ.

Có thể thấy, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, đời sống và sức khỏe nhân dân đều được các đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận dân chủ, đánh giá kỹ lưỡng trước khi biểu quyết thông qua. Điều đó cho thấy tinh thần nhất quán lấy người dân làm trung tâm trên hành trình lập pháp. Mỗi đạo luật khi đi vào cuộc sống sẽ giải quyết những điểm nghẽn tồn tại để quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm thực chất và toàn diện hơn.

(còn nữa)