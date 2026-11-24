Khơi thông nguồn lực đất đai

Một trong những nội dung được quan tâm tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI là sửa đổi Luật Đất đai. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trước mắt mà còn trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tạo nền tảng pháp lý ổn định, minh bạch, giải quyết được những bất cập kéo dài, có tính căn bản trong quản lý, sử dụng đất đai, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong khi đó, đại biểu Tạ Đình Thi (đoàn Hà Nội) cho rằng, dữ liệu đất đai là một loại tài nguyên đặc biệt, khác biệt với các loại dữ liệu khác ở tính đa chiều gắn liền với không gian, thời gian, giá trị tài sản và quyền tài sản. Chính vì vậy, dữ liệu đất đai là dữ liệu gốc cần được quản trị chặt chẽ nhưng phải linh hoạt để chia sẻ. Đại biểu đề nghị, cần kiến tạo được một hệ thống dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Đây không chỉ là vấn đề cải cách hành chính mà chính là việc thay đổi tích cực phương thức quản trị tài nguyên đặc biệt của quốc gia và mở ra một không gian phát triển mới cho đất nước.

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Để khơi dậy nguồn lực xã hội, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội cho rằng, Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm khoảng 98% trong tổng số doanh nghiệp. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu vấn đề, giải pháp nào để đến năm 2030, nước ta có 2 triệu doanh nghiệp? Theo đại biểu, chúng ta rất cần một thể chế đột phá và đồng bộ. Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không những bảo đảm thể chế hóa nhanh nghị quyết của Đảng mà còn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Các doanh nghiệp này bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế còn bảo đảm an sinh xã hội, công ăn việc làm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển làng nghề truyền thống, công nghiệp hỗ trợ...

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: BẢO LINH

Liên quan đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tinh thần xuyên suốt là không tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tràn lan mà phải tập trung tạo môi trường kiến thiết để dẫn dắt doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, nhiều giải pháp quyết liệt để cắt giảm thủ tục hành chính đã được triển khai, trong đó, đã giảm 53% thời gian và giảm 54% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tốt nhất với quy trình và môi trường đầu tư.

Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực công

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đối với sự cần thiết ban hành luật này, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) nhấn mạnh, Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được ban hành nhằm thống nhất quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực công, khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Đối với quy định về việc các chương trình, dự án, nhiệm vụ được đánh giá hiệu quả đầu tư trong toàn bộ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và vận hành, theo đại biểu Nguyễn Hoàng Trường (đoàn Hà Nội), đây là nội dung cần thiết, giúp nâng cao chất lượng của dự án đầu tư công. Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật, trong đó yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng khung đánh giá trước khi khởi công, đồng thời, giao các bộ, cơ quan ban hành tiêu chí chuyên ngành kịp thời để địa phương áp dụng và thực hiện có hiệu quả. Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của đầu tư công không phải chỉ là giải ngân hết vốn mà là mỗi đồng ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, đúng thời điểm, tạo giá trị thiết thực cho nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là nền móng của tăng trưởng

Các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số là nội dung được các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận tại kỳ họp. Trong đó, đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 15 năm qua, tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được kết quả này là Quốc hội đã đồng hành với Chính phủ để thể chế hóa nhanh và hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, giúp khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tháo gỡ các dự án tồn đọng lâu năm. Các đầu tàu kinh tế vẫn giữ đà tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung. Một số địa phương dù điều kiện còn khó khăn nhưng vẫn nỗ lực đạt tăng trưởng tốt.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) nhấn mạnh, năm 2027, mục tiêu cao hơn, đòi hỏi điều hành sát với thực tiễn hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và bảo đảm những thành quả tăng trưởng đến được với người dân, doanh nghiệp nhiều hơn. Trong đó, đại biểu nhấn mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát phải tiếp tục là nền móng của mục tiêu tăng trưởng để giá cả thị trường phù hợp với thu nhập của người dân và giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo kịch bản thống nhất, theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá do Nhà nước quản lý, hỗ trợ có mục tiêu cho nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần khơi thông nguồn lực vốn cho sản xuất, giúp doanh nghiệp vay được vốn với chi phí hợp lý.

(còn nữa)