Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khơi thông các 'điểm nghẽn' về thể chế

Kỳ họp có khối lượng lập pháp lớn

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17-10-2026, dự kiến bế mạc vào ngày 21-11-2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành 2 đợt tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội): Đợt 1 từ ngày 17-10 đến ngày 14-11, đợt 2 từ ngày 20-11 đến ngày 21-11.

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án); xem xét, quyết định các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 nhằm triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Quốc hội khóa XVI từ đầu nhiệm kỳ nói chung và tại kỳ họp thứ hai nói riêng xử lý khối lượng công việc lập pháp lớn. Trước thực tế đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, khối lượng công việc lớn, thời gian gấp nhưng chất lượng không được phép giảm. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhấn mạnh khối lượng công tác lập pháp tại kỳ họp thứ hai rất lớn, trong khi thời gian hạn chế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu, các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết ngay sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội, không để công việc dồn lại. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, các cơ quan phải quán triệt tinh thần “thuyết phục nhau bằng lý lẽ, chinh phục nhau bằng niềm tin, số liệu”, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Về nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ kỳ họp thứ hai, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, đã đề nghị các đơn vị liên quan rà soát kỹ công việc được giao, tập trung thực hiện những nhiệm vụ cấp thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Cùng với việc bảo đảm hoạt động thường xuyên, các đơn vị cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp.

Xác định kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị từ sớm, với tinh thần trách nhiệm cao. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, trọng tâm là tổ chức tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật; làm việc với các cơ quan, đơn vị để thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đặc biệt, ngay trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Từ những thông tin này, Đoàn tiếp tục rà soát, lựa chọn các vấn đề trọng tâm để các đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và đóng góp xây dựng pháp luật tại kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội xác định, sự chuẩn bị chu đáo không chỉ nằm ở việc nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, mà quan trọng hơn là phải nắm chắc thực tiễn, có chính kiến rõ ràng và đề xuất được những giải pháp thiết thực tại nghị trường.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung, pháp luật chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề cao trách nhiệm của Đoàn và từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung, nhất là các vấn đề định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để tham gia trong kỳ họp thứ hai.

“Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm chắc thực tiễn của Thủ đô để phục vụ hoạt động tại nghị trường trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật

Trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 126 xã, phường thu hút đông đảo cử tri và nhân dân Thủ đô tham dự.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp được 47 ý kiến của cử tri phát biểu tại hội nghị và các ý kiến cử tri gửi bằng văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri có thể thấy, cử tri Thủ đô kỳ vọng kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về đất đai, nhà ở, bảo hiểm y tế, môi trường, giáo dục và mong muốn các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, hạn chế chồng chéo.

Trong đó, cử tri Hà Nội đề nghị sửa đổi hoàn thiện Luật Đất đai với những chính sách về giá đất, bồi thường, tái định cư, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất vườn ao lâu năm, đơn giản hóa thủ tục xử lý vi phạm…; sửa đổi Luật Nhà ở cần làm rõ trách nhiệm ban quản lý chung cư, giới hạn tỷ lệ phiếu biểu quyết của chủ đầu tư, ưu tiên nhà ở xã hội cho thuê.

Về công tác giám sát, cử tri Thủ đô đề nghị tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị chậm trễ của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết về cải cách đầu tư kinh doanh, giáo dục đào tạo như: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, an toàn thực phẩm học đường, đầu tư công và an toàn hệ thống đê điều…

Ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô gửi đến kỳ họp cũng đã đại diện cho nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Trong đó, cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI. Nhất là kết quả kỳ họp thứ nhất đã bầu và kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; kỳ họp không thường lệ thứ nhất cũng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến quốc kế dân sinh.

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước trước kỳ họp thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở.

Theo đó, đặc biệt quan tâm khi xem xét, thông qua các dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Văn bản quy phạm pháp luật... bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, bảo đảm vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong luật, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, phát huy hiệu quả các cơ chế bảo lãnh tín dụng. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Đồng thời, cử tri và nhân dân cả nước cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo.

Cử tri và nhân dân cũng kiến nghị tiếp tục rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông...

Hướng về kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung hoàn toàn tin tưởng rằng những quyết sách được ban hành sẽ khơi thông mọi nguồn lực, giải quyết dứt điểm các vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng của nhân dân. Đây chính là bước đệm quan trọng để đất nước vững vàng tiến vào chặng đường phát triển mới với những mục tiêu tăng trưởng đột phá.