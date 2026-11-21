Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Về phía Quốc hội có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: CTV

Kỳ họp ghi dấu ấn với khối lượng công việc đồ sộ

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng, với trọng tâm là công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.

Kỳ họp thứ hai ghi dấu ấn với khối lượng công việc đồ sộ khi Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng. Nhiều dự án luật tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân đã được thông qua như: Luật Phát triển đô thị, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), cùng các luật thuộc lĩnh vực tài chính - thuế, an sinh xã hội - lao động, văn hóa - du lịch, an ninh quốc gia và tư pháp.

Các đạo luật được thông qua tiếp tục thể hiện tư duy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sắp xếp bộ máy.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham dự bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, Quốc hội quyết định bổ sung ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và ngày 27-7 là “Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Về công tác giám sát, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, với 65 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và 7 lượt đại biểu tham gia tranh luận.

Qua xem xét các Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, Quốc hội ghi nhận những kết quả đạt được, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri.

Khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp

Các đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên họp. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời có nhiều ý kiến góp ý cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã chủ động, khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội; bảo đảm các dự thảo luật, nghị quyết được hoàn thiện với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội quyết định. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Từ thành công này, tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đó là đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, ngay sau kỳ họp này, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị; tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể; tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, sáng 21-11, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua nhiều dự án luật quan trọng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Luật Việc làm...