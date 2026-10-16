Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo dự kiến, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 17/10/2026, bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, y tế... phục vụ Kỳ họp thứ 2.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai

Giới thiệu tóm tắt dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, có 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án); trong đó: 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình. Bên cạnh đó, có 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách. Cụ thể, xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 (trong đó có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân); quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 (trong đó có các nội dung: Tình hình phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 của Luật Ngân sách nhà nước (nếu có)); quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 (trong đó có nội dung về tình hình phân bổ số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030); quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

“Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh.

Về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và xem xét: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh các nội dung đã được dự kiến trong chương trình, tại Kỳ họp này, các cơ quan sẽ gửi báo cáo thuộc 10 nhóm nội dung để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở thực hiện quyền giám sát và xem xét theo quy định. Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị bổ sung 5 nội dung, gồm: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch; cơ chế, chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên.

Hai nội dung khác do đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung là Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh Họp báo

Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi Quốc hội dự kiến lựa chọn các lĩnh vực/bộ trưởng, trưởng ngành nào để chất vất, trả lời chất tại kỳ họp này? Trả lời câu hỏi này, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Hoàng Nam Hải cho biết, từ tháng 9/2026, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Đồng thời đánh giá các vấn đề được báo chí, dư luận xã hội, các vấn đề cử tri quan tâm để xem xét.

Đến nay trên cơ sở tổng hợp các Đoàn ĐBQH, thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã dự kiến 6 lĩnh vực gồm y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ. Sau đó, Ủy ban phối hợp cùng các Ủy ban, Hội đồng dân tộc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến ĐBQH lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn, ông Hoàng Nam Hải cho biết.

Một trong những nội dung quan trọng ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế là dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chia sẻ về vấn đề này, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết dự thảo được xây dựng theo hướng dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch để quy định về giá đất.

Dự thảo hướng tới hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Mục tiêu là kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Yến nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư. Cùng với đó, luật bổ sung các ràng buộc, cam kết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.