Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/infographic-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-du-kien-xem-xet-thong-qua-43-du-an-luat-nghi-quyet-10434297.html