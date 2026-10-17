Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan), các nhà lãnh đạo kinh tế cảnh báo nợ công gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ phân hóa giữa các nền kinh tế, dù tăng trưởng toàn cầu được dự báo duy trì ở mức 3,1%.