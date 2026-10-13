Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí. Ảnh: Quochoi.vn

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển trình bày báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp tại Nhà Quốc hội vào sáng 17/10/2026, bế mạc ngày 21/11/2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về cách thức tổ chức, Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 14/11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án Luật, gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đẩy mạnh phối hợp, bảo đảm thông tin, tuyên truyền

Để triển khai hiệu quả Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời, yêu cầu cần bảo đảm chặt chẽ quy trình phê duyệt thông tin, tin, bài; chú trọng tính chính xác, khách quan, định hướng của nội dung thông tin; tránh tình trạng câu view, giật tít, đưa thông tin không rõ ràng, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch suy diễn, xuyên tạc, chống phá.

Về phía Văn phòng Quốc hội, Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng sẽ là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền chi tiết về từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, giúp các cơ quan báo chí có cơ sở thông tin đầy đủ, chính xác và đúng định hướng.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cũng lưu ý, các cơ quan báo chí cần nghiên cứu, bám sát Đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp để sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết. Trong đó, tập trung tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về Kỳ họp trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường bài viết phân tích chuyên sâu về những nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Văn phòng Quốc hội tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí Kỳ họp tại tầng B1, Nhà Quốc hội. Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và đường truyền tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của phóng viên.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, trước Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị các bộ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra các dự án luật chủ động cung cấp thông tin sớm cho báo chí. Trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn kết công tác truyền thông với quy trình xây dựng pháp luật, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những chính sách trọng tâm của từng dự án luật, phản ánh khách quan, toàn diện quá trình thảo luận. Đồng thời, các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra cần chủ động xác định những nội dung cần tập trung thông tin, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng các dự án luật.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị Văn phòng Quốc hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh, thành phố nơi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, chủ động cung cấp thông tin về chương trình tiếp xúc cử tri và thông báo kết quả Kỳ họp sau khi Quốc hội bế mạc. Việc cung cấp thông tin từ sớm sẽ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung tuyên truyền; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để dự kiến những vấn đề cần thông tin, phản ánh, bảo đảm nội dung tuyên truyền sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thông tin của cử tri và Nhân dân trước, trong và sau Kỳ họp.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tập trung vào những nội dung trọng tâm của các dự án luật, chính sách được Quốc hội xem xét, thảo luận. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao chất lượng các dự án luật, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội được triển khai thống nhất, hiệu quả.