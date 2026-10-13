Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026

Quang cảnh hội nghị

Sáng 13/10, tại Phòng họp Thăng Long, Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, cung cấp thông tin về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp dự kiến tổ chức thành hai đợt tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Đợt thứ nhất từ ngày 17/10 đến 13/11; đợt thứ hai từ ngày 19/11 đến 20/11/2026. Thời gian giữa hai đợt dành cho các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 43 dự án luật, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công và thực hiện chức năng giám sát tối cao.

Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và những đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khả năng tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

Bám sát định hướng, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, chủ động thông tin về những sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; làm rõ những nội dung trọng tâm, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ được Trung ương đề ra, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm tra, giám sát, hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các hoạt động đối ngoại cấp cao, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những nhiệm vụ chiến lược phục vụ phát triển đất nước.

Đối với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng tuyến tin, bài có trọng tâm, chiều sâu; phản ánh đầy đủ, khách quan hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, khi khai thác các tài liệu phục vụ nghiên cứu, xây dựng nghị quyết, kết luận và chính sách, các cơ quan báo chí phải phân biệt rõ nội dung đang được nghiên cứu, lấy ý kiến, hoàn thiện với những văn bản đã được cấp có thẩm quyền ban hành; không suy diễn hoặc tạo cách hiểu sai lệch về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền những sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và các hoạt động có ý nghĩa xã hội thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhất là thông tin liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại, cần thận trọng kiểm chứng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, không chạy theo thông tin chưa được xác thực trên mạng xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

Về nội dung tuyên truyền kỳ họp, các cơ quan báo chí cần bám sát chương trình, tài liệu chính thức của Quốc hội; phản ánh trung thực quá trình thảo luận, xem xét các dự án luật, nghị quyết, không đồng nhất ý kiến riêng lẻ của đại biểu với chính sách đã được quyết định.

Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, cần phân biệt rõ nội dung đang nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý với quy định đã được thông qua; tránh suy diễn, liên hệ với những vụ án, tổ chức, cá nhân hoặc tài sản cụ thể.

Đối với chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần thông tin rõ các quy định về đất đai, đầu tư, phân bổ nguồn lực, an sinh xã hội và tiếp cận dịch vụ thiết yếu; bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi áp dụng, không khái quát những trường hợp riêng lẻ thành tình hình chung.

Báo chí cũng cần chú trọng phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ trách nhiệm và giải pháp đối với những vấn đề được nhân dân quan tâm.

Chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tăng cường cung cấp thông tin từ sớm, nhất là đối với những dự án luật có tác động lớn đến đời sống xã hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận tài liệu, hình ảnh và hoạt động nghị trường.

Trao đổi về những kiến nghị này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chủ động xác định nội dung cần truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời ngay từ quá trình xây dựng chính sách.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, việc xuất hiện những ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng pháp luật là bình thường. Các ý kiến đều phải được nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình theo quy định. Tuy nhiên, công tác thông tin cần phản ánh đúng tính chất từng ý kiến, không làm sai lệch trọng tâm chính sách hoặc khiến dư luận hiểu nhầm đó là chủ trương đã được quyết định.

Về phục vụ báo chí, Văn phòng Quốc hội tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí tại Nhà Quốc hội từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày trong thời gian diễn ra kỳ họp; cung cấp thông cáo báo chí, tài liệu, hình ảnh và thông tin chính thức phục vụ phóng viên tác nghiệp.

Đối với những phiên họp có đông phóng viên đăng ký tham dự, việc bố trí khu vực tác nghiệp sẽ được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển khẳng định sẽ tiếp tục tiếp thu các kiến nghị, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến yêu cầu phát triển đất nước và đời sống nhân dân. Việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, phản ánh khách quan hoạt động nghị trường không chỉ giúp cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội mà còn góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tạo sự hiểu biết và đồng thuận xã hội đối với những quyết sách quan trọng của đất nước.