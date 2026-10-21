Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá

Tờ trình dự án luật của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá song Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh mạn tính, bệnh nan y; là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bên cạnh các tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn gây ra tổn thất về kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội và môi trường. Ước tính, gánh nặng kinh tế do hút thuốc lá gây ra đối với sức khỏe chiếm 1,14% GDP năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp ngày 21-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trên cơ sở nêu trên, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Cùng với đó, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật, góp phần giảm chi phí y tế, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để tạo cơ sở pháp lý cho các quy định mới, dự thảo bổ sung các khái niệm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, trưng bày thuốc lá và tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng…

Cụ thể: Thuốc lá điện tử là sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm: Thiết bị điện tử để hóa hơi nguyên liệu thuốc lá dạng dung dịch; Bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá; nguyên liệu thuốc lá dạng dung dịch. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm: Thiết bị điện tử để làm nóng nguyên liệu thuốc lá; nguyên liệu thuốc lá dạng rắn hoặc nguyên liệu thuốc lá dạng dung dịch và dạng rắn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là đề xuất bổ sung quy định cấm mọi hình thức trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán, trừ trường hợp do Chính phủ quy định.

Một số hành vi bị nghiêm cấm cũng được bổ sung, liên quan đến thành phẩm thuốc lá và các bộ phận, nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác... Dự thảo đồng thời bổ sung quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật.

Về quy định “cấm trưng bày thuốc lá”, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh là cần thiết, nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trong thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên đối với thuốc lá.

Về điều khoản chuyển tiếp, Tờ trình của Chính phủ cho biết, quy định đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 được tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (tức là ngày 1-1-2028). Điều này nhằm tạo điều kiện các đối tượng bị tác động có thời gian chuẩn bị, không ảnh hưởng đến công việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.