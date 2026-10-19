Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI: Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào các dự án Luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Các ĐBQH thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 12 cùng các ĐBQH tỉnh Cà Mau. Thảo luận dự án Luật Luật sư (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc cơ bản nhất trí với dự thảo và góp ý một số nội dung: Về tiêu chuẩn đào tạo nghề luật sư tại điều 7, 8, dự thảo đã thể hiện bước chuyển biến tích cực từ quản lý hành chính thuần túy sang quản lý dựa trên năng lực hành nghề thực tế. Tuy nhiên, để xây dựng một đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao cần tiếp tục rà soát các quy định về tiêu chuẩn gia nhập thị trường pháp lý. Đại biểu đề nghị, cần siết chặt hơn nữa về các quy định về điều kiện miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư đối với một số đối tượng từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Bích Ngọc tham gia thảo luận ở Tổ.

Về đổi mới cơ chế quản lý thẻ luật sư và chuyển đổi số trong hoạt động hành nghề, đại biểu kiến nghị cần luật hóa rõ hơn trách nhiệm của cơ quan nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về luật sư. Về hoàn thiện cơ chế tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và bảo vệ quyền hành nghề, đại biểu cho rằng, luật sư đóng vai trò một chủ thể bổ trợ tư pháp rất quan trọng trong bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, do đó dự thảo luật cần tiếp tục thiết kế các hành trang pháp lý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho luật sư trong quá trình hành nghề.

Góp ý vào dự án luật này, ĐBQH tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan tiến hành tố tụng tại khoản 2, điều 6; bổ sung cơ chế liên thông tự động tại khoản 3, điều 6; bổ sung quy định tại khoản 1, điều 31: Đoàn Luật sư có trách nhiệm cử đại diện làm việc ngay với các cơ quan tố tụng khi luật sư phản ánh bị cản trở, đe dọa hoặc xâm phạm quyền hành nghề; tại khoản 7 điều 33: Mọi quyết định tạm đình chỉ hoặc xóa tên luật sư phải được cập nhật công khai tức thì trên Cơ sở dữ liệu luật sư quốc gia để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tố tụng tra cứu...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến tham gia thảo luận ở Tổ.

Thảo luận dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng cho rằng, thực tế trong xã hội vẫn còn xảy ra rất nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành, bị bóc lột sức lao động, thậm chí bị xâm hại và tước đoạt mạng sống ngay dưới “mác” con nuôi hoặc tại các cơ sở núp bóng mái ấm từ thiện. Để luật lần này thực sự trở thành “lá chắn thép” bảo vệ trẻ em, đại biểu đóng góp 4 nhóm ý kiến và có một số kiến nghị: Cần bịt kín lỗ hổng trong công tác”hậu kiểm“, giám sát và báo cáo tình hình phát triển của trẻ sau khi làm con nuôi (tại các điều 22, 24); siết chặt”chốt chặn đầu vào“về điều kiện của người nhận con nuôi để phòng ngừa bạo hành từ sớm (tại các điều 13, 14); ngăn chặn hành vi”găm giữ“trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội và hành vi môi giới con nuôi trái phép (tại các điều 5, 11); mở rộng cơ chế”giải cứu khẩn cấp" chấm dứt việc nuôi con nuôi khi trẻ bị bạo hành (tại điều 27).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng tham gia thảo luận ở Tổ.

Góp ý vào dự án luật này, ĐBQH tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa cơ sở dữ liệu nuôi con nuôi. Đại biểu cho rằng, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, việc lập, nộp và xác minh hồ sơ nuôi con nuôi bằng giấy gặp rất nhiều khó khăn, người dân phải di chuyển xa, tốn kém chi phí, thời gian xử lý kéo dài. Cần quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường trong việc tiếp nhận, xác minh ban đầu và theo dõi trẻ em sau khi cho làm con nuôi. Bổ sung cơ chế đặc thù và trợ giúp pháp lý bảo vệ trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến cho rằng, việc bổ sung 2 điều mới về đấu giá trực tuyến là cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại điện tử và chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, quy định cần mở rộng và làm rõ tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin cho Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của các tổ chức hành nghề. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ cơ chế đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa Cổng thông tin điện tử quốc gia và sàn của các tổ chức đấu giá nhằm tránh nghẽn mạng, thao túng dữ liệu hoặc can thiệp kỹ thuật. Vấn đề đặt cọc và xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán (tại các điều 39, 70, 72), cần phân loại mức tiền đặt trước linh hoạt hơn đối với các dự án lớn để hạn chế tình trạng “bỏ cọc đầu cơ” làm lũng đoạn thị trường bất động sản...

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).