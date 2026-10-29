Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thực chất

Quang cảnh phiên họp sáng 29-10. Ảnh: Quochoi.vn

Định giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất: Cân bằng lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thống nhất với việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, cùng các nghị quyết, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 và Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội, các quy định về phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai đang thực hiện theo các nghị định, nghị quyết của Chính phủ chỉ có hiệu lực đến hết ngày 28-2-2027. Điều này đòi hỏi phải ban hành Luật trước ngày 1-3-2027 để không tạo khoảng trống pháp lý.

Nhiều ĐBQH cũng thống nhất với quan điểm xây dựng Luật xác định quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực cả về diện tích, chất lượng và không gian sử dụng; bảo đảm nhất quán, ổn định, kế thừa và phát triển các quy định đã qua kiểm chứng thực tiễn; hoàn thiện cơ chế, chế tài ngăn ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục lãng phí, thất thoát và khiếu kiện; đồng thời chuyển trọng tâm từ công cụ hành chính sang công cụ kinh tế.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: CTV

Vấn đề định giá đất, bảng giá đất và thẩm quyền quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đã thu hút nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ các đại biểu Quốc hội nhằm kiến tạo hành hành pháp lý minh bạch, khả thi và sát thực tiễn.

Bên cạnh đó, nhiều ĐBQH đề xuất quy định ngay trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) các giao dịch phải công chứng, chứng thực. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng đất, đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh...

Bảo đảm nguồn vốn, ổn định chính sách và giảm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 29-10, tiếp tục chương trình kỳ họp, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội trường. Ảnh: CTV

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, bày tỏ sự tán thành, đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật. Tuy nhiên, để chuyển từ tư duy “hỗ trợ” sang “phát triển” DNNVV một cách thực chất, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, cân nhắc sự cần thiết phân loại riêng doanh nghiệp siêu nhỏ khi chưa làm rõ tiêu chí và chính sách tương ứng. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Điều 4 của dự thảo xác định DNNVV gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Tuy nhiên, các ngưỡng về lao động, nguồn vốn và doanh thu mới được quy định ở mức trần chung, còn việc xác định cụ thể từng nhóm tiếp tục giao Chính phủ quy định.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật phân loại mà quan trọng hơn là giá trị chính sách của việc phân nhóm. Trường hợp tiếp tục duy trì nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, Luật cần quy định rõ nguyên tắc nhận diện và chính sách đặc thù, tránh phát sinh thủ tục xác định, chứng minh hoặc chuyển nhóm nhưng không tạo ra giá trị thiết thực.

Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ cần nhất là vốn và sự ổn định, nhất quán của chính sách để có niềm tin đầu tư, phát triển.

Theo đại biểu, sự ổn định của chính sách cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp cần có khả năng dự báo nghĩa vụ và điều kiện kinh doanh khi đầu tư máy móc, tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng nhiều năm. Theo đại biểu, ưu đãi có thể giúp giảm chi phí trước mắt, nhưng chính sự ổn định, nhất quán mới tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư lâu dài.

Một vấn đề khác được đại biểu nhấn mạnh là giảm tối đa thủ tục hành chính. “Tôi đề nghị bổ sung tại Điều 5 nguyên tắc ưu tiên cơ chế “luồng xanh” đối với các thủ tục đủ điều kiện, ít rủi ro và doanh nghiệp có mức độ tuân thủ tốt; giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng xử lý tự động và chuyển sang hậu kiểm phù hợp” - đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Thứ ba, cần cơ chế đủ mạnh để doanh nghiệp nhỏ phát triển trong chuỗi và hệ sinh thái, với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước. Đại biểu Trịnh Xuân An nhận định dự thảo đã có những quy định liên quan tại Điều 18 về hệ sinh thái, Điều 22 về chuỗi giá trị và khoản 5 Điều 12 về khuyến khích phát triển nhà cung cấp. Tuy nhiên, nhiều nội dung vẫn chủ yếu dừng ở kết nối, tư vấn, đào tạo, chưa hình thành cơ chế hợp tác rõ ràng về trách nhiệm, lợi ích và kết quả.

Theo đại biểu, DNNVV cần được tiếp cận đơn hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, dữ liệu và phương thức quản trị của các doanh nghiệp đầu chuỗi. Hoạt động kết nối có thể mở ra cơ hội ban đầu, nhưng chính những quan hệ cung ứng ổn định mới giúp doanh nghiệp có cơ sở đầu tư, nâng cao năng lực và phát triển bền vững…

“Tôi mong Luật Phát triển DNNVV tạo được ba điều kiện thiết thực: doanh nghiệp được quản lý tương xứng với quy mô; có nguồn vốn và sự yên tâm để đầu tư; có đối tác, đơn hàng và cơ hội trưởng thành trong chuỗi giá trị. Đây cũng cần là những kết quả cụ thể để đánh giá hiệu quả thi hành Luật” - đại biểu Trịnh Xuân An nhận định.

Sáng mai 30-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).