Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Các quy định sửa đổi góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai có đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cùng các đại biểu Quốc hội thành phố tham dự.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trong tình hình mới

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự phiên thảo luận tại hội trường ngày 27-10. Ảnh: CTV

Sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, dự thảo Bộ luật có sự kết hợp giữa nghiêm trị với khoan hồng, nhân đạo. Dự thảo mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trên cơ sở thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; bổ sung các tội danh mới, hành vi phạm tội mới để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: CTV

Sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự: Bố trí điều tra viên đúng năng lực, trao thẩm quyền tương xứng

Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật, song các ý kiến đề nghị cần bảo đảm đội ngũ điều tra viên được bố trí sử dụng đúng năng lực và được trao thẩm quyền tương ứng với tiêu chuẩn kinh nghiệm của mình.

Quang cảnh phiên thảo luận hội trường ngày 27-10. Ảnh: Quochoi.vn

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Các ý kiến nhận thấy, nội dung của dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; cơ bản bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Với tinh thần khẩn trương, đông đảo các đại biểu đã tham gia thảo luận tại Tổ và tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) với nhiều ý kiến rất đầy đủ, sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có tiếp thu giải trình và sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng cao nhất.

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi): Bảo đảm thủ tục tố tụng công khai, minh bạch, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Chiều 27-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: CTV

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với định hướng hoàn thiện pháp luật theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp thực tiễn.

Các đại biểu đánh giá việc bổ sung quy định về tố tụng điện tử là bước cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp và chuyển đổi số, tạo cơ sở đổi mới phương thức tổ chức, thực hiện hoạt động tố tụng trên môi trường số. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, vụ án, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết vụ án và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện thủ tục và tăng cường tính đồng bộ của pháp luật, các quy định sửa đổi sẽ góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Việc xây dựng cơ chế này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án kinh tế, tham nhũng, rửa tiền và các tội phạm về chức vụ.

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ và khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…