Kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố Bắc Ninh: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND, một số ban, sở, ngành thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thực hiện các thủ tục về công tác cán bộ theo luật định. Theo đó, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với đồng chí Thân Trung Kiên, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, đại biểu nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết chuyên đề, gồm:

1. Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

2. Nghị quyết Quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và tỷ lệ để lại số tiền phí thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

3. Nghị quyết Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

4. Nghị quyết Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Mở rộng Trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh.

5. Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.398 đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Thân Trung Kiên.

6. Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động đối với Đảng ủy xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

7. Nghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030.

8. Nghị quyết Phân bổ chi tiết bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

9. Nghị quyết Gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường thực hiện các dự án do cấp xã quản lý (nguồn vốn ngân sách thành phố ngoài cân đối).

10. Nghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 để bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường thực hiện các dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai do cấp xã quản lý.

11. Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án chuyển tiếp năm 2026 (nguồn vốn ngân sách thành phố trong cân đối).

12. Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện Dự án Hồ Nà Lạnh, thành phố Bắc Ninh.

13. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 101/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định một số chế độ, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh)

14. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh).

15. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với thành phố Bắc Ninh.

16. Nghị quyết Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

17. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh.

18. Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

19. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do kiện toàn, cơ cấu lại không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

20. Nghị quyết Bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban hành.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.