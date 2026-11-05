Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng và Nguyễn Anh Tuấn chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Bảo Quyên

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn; Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố; đại biểu HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan...

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng ông Thân Trung Kiên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Bảo Quyên

Tiếp đó, tại kỳ họp các đại biểu nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Trong đó, có các nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và tỷ lệ để lại số tiền phí thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2026; thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án mở rộng trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.398 đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; quy định một số nội dung, mức chi hoạt động đối với Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Bảo Quyên

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ chi tiết bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, đồng thời bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường thực hiện các dự án do cấp xã quản lý (nguồn vốn ngân sách thành phố ngoài cân đối);

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường thực hiện các dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án chuyển tiếp năm 2026 (nguồn vốn ngân sách thành phố trong cân đối); bố trí vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện Dự án Hồ Nà Lạnh, thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Phương

Đối với lĩnh vực chính sách, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 101/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh); sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Bảo Quyên

Đồng thời, quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với thành phố Bắc Ninh; hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú; quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh;

quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do kiện toàn, cơ cấu lại không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; đồng thời, thông qua nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban hành.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Bảo Quyên

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới; đồng thời, góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao đời sống Nhân dân.