Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh: Thông qua 4 nghị quyết về đầu tư công và dự án phải thu hồi đất

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp

Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham gia kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (là đại biểu HĐND tỉnh); lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình tại kỳ họp

Kỳ họp đã nghe, xem xét, thảo luận tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung như: việc bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn; thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027, điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh nhất trí biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về các nội dung trên.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngay sau kỳ họp; phân bổ nguồn vốn tăng thu hợp lý giữa các địa bàn; các chủ đầu tư khẩn trương triển khai, giải ngân số vốn được bổ sung trong năm 2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án phải điều chỉnh quy mô. Trong đó ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, lĩnh vực y tế, văn hóa. Các dự án phải thu hồi đất cần công khai, minh bạch, làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí đề nghị các ban, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH THÔNG QUA 4 NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về việc bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026.

2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn.

3. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn.

4. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027; điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.