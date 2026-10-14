Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV: Phát huy hiệu quả thiết thực các quyết sách an sinh

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp

Tăng trưởng kinh tế đứng đầu khu vực

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường cùng các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương khẳng định: nhờ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, cùng với sự quan tâm, đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực. GRDP quý III tăng 13,96% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực và thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu khai mạc kỳ họp

Bên cạnh đó, các hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt. Đặc biệt, tỉnh đã khởi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực phát triển bền vững. Các ngành kinh tế, đặc biệt là công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đang tập trung mạnh mẽ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, ưu tiên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, những hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai kịp thời, đầy đủ, chia sẻ và giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống.

Thêm nhiều trường hợp được hỗ trợ an sinh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Mạnh cùng các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tập trung cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, sử dụng tài nguyên và huy động nguồn lực đầu tư; chính sách trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, nâng cao tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Một nội dung đáng chú ý là Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, giao HĐND cấp tỉnh căn cứ khả năng, điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp. Quyết sách này góp phần động viên, khuyến khích người giám định tư pháp yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, không ngừng nâng cao chất lượng giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đối với ý kiến băn khoăn là giám định viên nhưng lại có hai mức hưởng khác nhau, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công cho biết: giám định viên tư pháp trong các cơ quan tố tụng trực tiếp tham gia tố tụng hình sự, tố tụng tư pháp, thực hiện công việc thường xuyên, hàng ngày, liên tục, do đó được ngân sách hỗ trợ theo tháng. Đối với giám định viên vụ việc ở các sở, ngành số lượng vụ việc ít thì được hưởng theo vụ việc. Ngoài ra, những vụ việc giám định mang tính đặc thù cao, có khoảng 10% giám định viên được hỗ trợ theo tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công phát biểu tại kỳ họp

Đặc biệt, một nội dung đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm là Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 quy định mức hỗ trợ đất ở theo hình thức xen ghép và nhà ở; Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất; Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 ban hành quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Để bảo đảm quy định đầy đủ các địa bàn, đối tượng thực hiện chính sách hỗ trợ từ Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức thực hiện trên địa bàn, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND và Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là cần thiết, nhằm giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao.

Những nội dung mới được bổ sung gồm: bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ nhà ở là các hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc kinh sống trên địa bàn vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo sinh động ở khu vực nông thôn; các gia đình sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, khu vực có nguy cơ rủi ro, thiên tai và dễ bị tổn thương do điều kiện khí hậu đang sống nhà tạm ở vùng thôn...

Bảo đảm chính sách bao phủ toàn bộ đối tượng thụ hưởng

Toàn cảnh kỳ họp

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết thuộc các lĩnh vực quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp

Để các chương trình, chính sách vừa được HĐND thông qua thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu xác định rõ địa bàn, đối tượng, bảo đảm khi chính sách khi ban hành phải bao phủ toàn bộ đối tượng thụ hưởng, không thể sót đối tượng cũng như không quy định thêm các đối tượng nằm ngoài chính sách hỗ trợ, không thuộc quy định của Trung ương. Đồng thời, lưu ý UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kịp thời hướng dẫn việc thực hiện để phát huy hiệu quả thiết thực nhất các cơ chế, chính sách trên thực tế.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn bộ các chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn; làm rõ bao nhiêu chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả, bao nhiêu chính sách chưa hiệu quả để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, có thể dừng thực hiện các chính sách địa phương không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các chính sách hiệu quả.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tình Bùi Văn Lương đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các quyết sách của HĐND sớm phát huy hiệu quả thiết thực; đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ và từng đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trước cử tri, trước Nhân dân, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cùng với hệ thống chính trị hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch, góp phần thiết thực hoàn thành các cái mục tiêu chung của năm 2026 cũng như cho cả giai đoạn.

BOX: Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV bao gồm: Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.