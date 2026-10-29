Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, các xã, phường... dự.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với 3 dự thảo: Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết trên.

Đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 3 nghị quyết quan trọng thông qua tại kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đối với Dự án cao tốc CT.13, UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các nội dung liên quan, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án; rà soát, cân đối nguồn lực ngân sách địa phương để thực hiện cam kết của tỉnh, bảo đảm đúng quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi dự án đủ điều kiện thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các nghị quyết bãi bỏ, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý các nội dung chuyển tiếp và văn bản có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.