Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng

Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp

Trong chương trình, kỳ họp đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Hoàng Thị Hiền (vì lý do sức khỏe). Đồng thời bầu Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Trần Thị Vân Thùy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, kết quả 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp tán thành.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng thời xem xét, thảo luận nội dung các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về: phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện năm 2026; quy định hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Lạng Sơn; quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn; phân cấp cho HĐND xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2); quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở Tài chính thuyết trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Lãnh đạo Sở Nội vụ thuyết trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm tại kỳ họp

Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các nội dung: quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2026; quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2026; thông qua Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; ban hành quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 - 2030; giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 190 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh nhất trí biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về công tác nhân sự, các lĩnh vực như: đầu tư công, tài chính - ngân sách; chương trình mục tiêu quốc gia và nông nghiệp, nông thôn; tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách; văn hóa - xã hội…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai các nghị quyết vừa được thông qua theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn đến từng chủ đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện tốt nội dung được phân cấp; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với các nghị quyết cần có hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, để chính sách sớm đến với người dân.

Để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị các báo cáo đánh giá đúng thực chất, số liệu chính xác, giải pháp khả thi; tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm các mốc thời gian hoàn thành hồ sơ phục vụ thẩm tra và tài liệu kỳ họp theo quy định; tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Đồng chí giao các ban HĐND tỉnh chủ động tham gia từ sớm, tổ chức khảo sát, nâng cao chất lượng thẩm tra tài liệu phục vụ kỳ họp, nêu rõ quan điểm và kiến nghị cụ thể. Các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri.

KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH THÔNG QUA 15 NGHỊ QUYẾT:

*Nhóm I: Về công tác nhân sự (gồm 1 nghị quyết)

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

*Nhóm II: Về nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra (gồm 3 nghị quyết)

Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện năm 2026.

Nghị quyết quy định hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn.

*Nhóm III: Về nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra (gồm 4 nghị quyết)

Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2).

Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

*Nhóm IV: Về nội dung Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra (gồm 5 nghị quyết)

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh giao biên chế công chức đối với một số cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh năm 2026.

Nghị quyết quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Nghị quyết giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

*Nhóm V: Về nội dung Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra (gồm 2 nghị quyết)

Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 - 2030.