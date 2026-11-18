Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 5 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5 nghị quyết chuyên đề được thông qua gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00-Km19+00). Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết bãi bỏ 2 Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Việc thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết sớm được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương điều hành nội dung biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đối với nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

Đồng chí nhấn mạnh: Đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định; bảo đảm các chính sách được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời rà soát, xử lý các nội dung liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau hợp nhất tỉnh và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.