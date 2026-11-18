Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, gồm: Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00-Km19+00); quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ 2 nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết ban hành các nghị quyết.

Qua thẩm tra, các dự thảo được đánh giá cơ bản bảo đảm tính phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, đủ cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Tại phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ sự thống nhất cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính khả thi và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Đại biểu Vũ Thị Minh Hoan - Tổ đại biểu số 6 bày tỏ sự thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh, nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác tổ chức, quản lý và sử dụng kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đại biểu Vũ Thị Minh Hoan thảo luận tại hội trường.

Theo đại biểu, sau hợp nhất, quy mô tổ chức thi được mở rộng, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đối tượng tham gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn về điều kiện tổ chức, trang thiết bị và kinh phí thực hiện.

Đại biểu cơ bản đồng tình với phương án kinh phí tổ chức mỗi kỳ thi khoảng 1,16 tỷ đồng, theo chu kỳ 2 năm/lần, tăng 360 triệu đồng so với kỳ thi năm 2022. Đồng thời, đề nghị rà soát kỹ từng nội dung, đối tượng và định mức chi, bảo đảm phù hợp với quy mô thực tế, công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Để nghị quyết phát huy hiệu quả, đại biểu đề xuất gắn hoạt động thi kỹ năng nghề với định hướng phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; ưu tiên các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ có nhu cầu nhân lực lớn.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng chuyên môn, tính khách quan của kỳ thi; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; tăng cường huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong hỗ trợ trang thiết bị, chuyên gia, kinh phí và đánh giá kỹ năng nghề, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo với tuyển dụng, sử dụng lao động.

Đại biểu Trần Thị Thanh Tâm thảo luận tại hội trường.

Tham gia thảo luận về dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đại biểu Trần Thị Thanh Tâm - Tổ đại biểu số 12 khẳng định sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, đồng thời bảo đảm quyền lợi, động viên các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Đại biểu nhấn mạnh: Thực tiễn ứng phó với bão, lũ, ngập úng, sạt lở đất cho thấy lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, dân quân tự vệ và các lực lượng được huy động luôn giữ vai trò quan trọng trong gia cố đê điều, sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả ban đầu.

Trong đó, nhiều người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước phải tạm gác công việc mưu sinh để tham gia thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, chính sách trợ cấp ngày công lao động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Để nghị quyết được triển khai thuận lợi, đại biểu đề nghị các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng thụ hưởng, nhiệm vụ của từng lực lượng, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không bỏ sót hoặc trùng lặp.

Đồng thời, cần hướng dẫn thống nhất về xây dựng dự toán, hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán, nhất là việc xác nhận thời gian, kết quả huy động trong tình huống khẩn cấp; quan tâm bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách, đặc biệt đối với những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, phải huy động lực lượng lớn trong thời gian dài, vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Những ý kiến tại phiên thảo luận là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu, rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai khi nghị quyết được thông qua.