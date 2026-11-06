Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi: Bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn

Dự kỳ họp có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc đã trình bày HĐND tỉnh xem xét và cùng các đại biểu thảo luận, quyết định 16 nội dung cụ thể như sau:

Một là, quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hai là, bãi bỏ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định các mức chi cụ thể thực hiện một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ba là, quy định nội dung, mức chi hoạt động đối với đảng ủy cấp xã và đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bốn là, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Năm là, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2).

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu khai mạc Kỳ họp

Sáu là, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số19/2025/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã và các nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.Bảy là, ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã năm 2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.Tám là, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2027.Chín là, bãi bỏ Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.Mười là, bãi bỏ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ).

Toàn cảnh Kỳ họp.

Mười một là, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng Hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn.

Mười hai là, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang nút giao Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp.

Mười ba là, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mười bốn là, quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố và kiện toàn nhân sự thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mười lăm là, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mười sáu là, phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030. Ngoài ra, Kỳ họp còn triển khai thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc điều hành các nội dung của Kỳ họp.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 1068-QĐ/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động cán bộ; ngày 28/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng

nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH151 và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 300/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Hoài Thu tại Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XIV theo thẩm quyền quy định tại điểm g khoản 2 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH153.

Ngoài ra, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết được giao tại Nghị quyết số 45/NQ- HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh và dự toán kinh phí do ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm 2026.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng phát biểu tại Kỳ họp

Theo đó, 100 % các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XIV, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy cho rằng, Kỳ họp lần này đã thông qua những nội dung quan trọng liên quan đến thu chi ngân sách; luân chuyển, điều động cán bộ trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi hoạt động đối với đảng ủy cấp xã và đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập... và bãi bỏ một số Nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2) cũng là động lực quan trọng tác động đến việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Kỳ họp.

100% đại biểu tham dự Kỳ họp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với thực tiễn. Trên cơ sở đó, Kỳ họp đã thông qua các nội dung theo đúng chương trình đã đề ra.