Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo chuyên đề do Thường trực HĐND và các Ban của HĐND trình. Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ thông qua 33 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và các chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2027; kế hoạch đầu tư công năm 2027; phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; một số chính sách hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2027 - 2030.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ đối với tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh.

Các nội dung quy định gồm: mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; mức chi hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng. Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, vận tải hành khách công cộng, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 6.

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi; phát triển đô thị theo mô hình TOD đối với đường sắt cùng nhiều nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế và phát triển thanh niên.

Kỳ họp cũng dành thời gian xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; kết quả giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp.