Phiên họp do các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đồng chủ trì.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong chủ trì phiên họp. Ảnh: THÁI LONG

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ chuẩn bị, kết quả thẩm tra của các ban HĐND TPHCM và đề xuất từ UBND TPHCM, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất điều chỉnh danh mục nội dung trình tại kỳ họp.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ về cơ sở pháp lý và bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, hai bên thống nhất dời thời gian trình đối với 6 nội dung sang các kỳ họp sau để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kỹ lưỡng; đồng thời, bổ sung 7 nội dung cấp thiết vào chương trình kỳ họp thứ 8.

Các nội dung bổ sung tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó có Đề án thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa - Thể thao Đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế; cùng một số nội dung khác.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: THÁI LONG

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện chiều sâu từng nhóm cơ chế, chính sách quan trọng.

Đối với các nội dung liên quan đến quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách; cơ chế chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ giáo dục toàn diện, các đồng chí chủ trì phiên họp yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát chặt chẽ phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

Cùng với đó, làm rõ cơ sở pháp lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi tại phiên họp. Ảnh: THÁI LONG

Về kế hoạch đầu tư công, Thường trực HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo việc phân bổ, bố trí vốn tập trung, phù hợp với tiến độ từng dự án. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dự án thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí chủ trì phiên họp cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng những nghị quyết ban hành; chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành trong phối hợp với các ban của HĐND Thành phố.

Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách từng lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.