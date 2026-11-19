Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua nội dung, chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh. Việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 xuất phát từ biến động về khả năng thực hiện các khoản thu, đồng thời cần điều chỉnh nhiệm vụ chi, cơ cấu chi và dự toán ngân sách của các địa phương cấp dưới. Đây là những trường hợp thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Ngân sách nhà nước.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Về cơ bản, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 23.500 tỷ đồng, giữ nguyên theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh; chỉ điều chỉnh tăng hoặc giảm giữa các nguồn thu.

Về tổng dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 38.995,1 tỷ đồng, giảm 0,4 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo các sở và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Đại biểu cũng đã nghe nhiều tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến các nội dung về thu hồi đất; quy định nội dung chi, mức chi của Đảng ủy cấp xã; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - tỉnh Lào Cai; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu đã xem xét, thông qua 15 nghị quyết tại kỳ họp, liên quan đến điều hành ngân sách, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên rừng, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sau thời gian diễn ra, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, vừa giải quyết yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026, vừa góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu dự kỳ họp.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2026, đây là khoảng thời gian có ý nghĩa quyết định, là giai đoạn “nước rút” để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải triển khai khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt hơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết và tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm 2026; tập trung chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tiễn.

15 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP 1. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 2. Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 3. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Đảng ủy cấp xã. 4. Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Lào Cai. 5. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương. 6. Nghị quyết giao bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi năm 2026 vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài. 7. Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu số lượng nhà ở xã hội xây mới năm 2026 tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh. 8. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh Lào Cai. 9. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. 11. Nghị quyết quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội; mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 12. Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện; mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 13. Nghị quyết thông qua việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 14. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 15. Nghị quyết về Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND tỉnh.