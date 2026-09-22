Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 23-9

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 –2031. Theo kế hoạch, Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 23/9/2026.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở chủ trương và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chủ động triển khai công tác chuẩn bị; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương tổ chức kỳ họp và các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản, tài liệu trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị.

Những nội dung còn chưa rõ, chưa đủ căn cứ hoặc giải trình chưa đầy đủ phải được làm rõ, hoàn thiện trước khi trình; trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thì kịp thời báo cáo để xem xét, không đưa vào chương trình kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các tờ trình, dự thảo nghị quyết phải bảo đảm rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và đúng quy định. Đối với nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cần tiếp tục triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với các dự án giao thông, đồng chí Bùi Văn Lương cơ bản thống nhất về chủ trương, đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, làm rõ các nội dung liên quan, nhất là về nguồn vốn, phạm vi và khả năng tổ chức thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các nghị quyết sau khi được ban hành có tính khả thi cao và được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định.