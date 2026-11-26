Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Việc tổ chức kỳ họp ngay trong thời điểm này nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra cấp thiết, liên quan trực tiếp đến phân cấp ngân sách, đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội, bảo đảm các cơ chế, chính sách và quyết định thuộc thẩm quyền của tỉnh được ban hành kịp thời, không làm gián đoạn quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và đại diện sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hoàng Đông

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng dự kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Nhấn mạnh tính cấp thiết của phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: “Giá trị của một quyết sách không chỉ nằm ở nội dung đúng đắn mà còn ở thời điểm ban hành, bởi sự chậm trễ trong một quyết định có thể làm chậm cả quá trình triển khai công việc”.

Với tinh thần khẩn trương, thẳng thắn, tập trung dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ nội dung các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết của kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Nâng tầm hoạt động cơ quan dân cử, hoàn thiện chính sách an sinh

Một dấu ấn nổi bật tại kỳ họp là việc thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải báo cáo dự thảo tờ trình. Ảnh: Hoàng Đông

Đề án chuyển trọng tâm đánh giá hiệu quả hoạt động từ “đã làm những gì” sang “đã giải quyết được vấn đề gì, tạo ra chuyển biến gì”, siết chặt kỷ luật tiếp nhận hồ sơ kỳ họp và theo dõi đến cùng các kiến nghị sau giám sát . Đáng chú ý, từng kiến nghị của cử tri sẽ được gắn mã số định danh để tra cứu tiến độ giải quyết, gắn với xây dựng mô hình “HĐND số Thanh Hóa” và áp dụng Bộ chỉ số tự đánh giá chất lượng hằng năm mà không làm tăng biên chế .

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, giao biên chế năm 2026 sát vị trí việc làm và bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp.

Tạo nguồn lực cho cấp xã, thúc đẩy dự án cấp bách

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giai đoạn 2027-2030; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027 và phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trình bày tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Cơ chế mới bảo đảm nguồn lực cho cấp xã tương xứng với nhiệm vụ được giao, giúp các địa phương chủ động triển khai ngay từ đầu năm ngân sách 2027. Ngay trong tháng 12/2026, UBND tỉnh được giao hoàn thiện dự toán ngân sách năm 2027 theo các quy định mới để từng cấp, nhất là cấp xã nắm chắc nguồn lực và thẩm quyền ngay từ đầu năm ngân sách.

Các đại biểu theo dõi các nội dung tờ trình và báo cáo thẩm tra tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Đại biểu Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn đóng góp ý kiến. Ảnh: Hoàng Đông

Ở lĩnh vực hạ tầng và đất đai, HĐND tỉnh xác định Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Đại lộ Lê Lợi với đường Thọ Xuân - Nghi Sơn vào Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, xã Tân Ninh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) là dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay, đi kèm với yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ và quản lý chặt chẽ tài sản công.

Siết kỷ luật thực thi và chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp cuối năm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định, thước đo hiệu quả của các nghị quyết nằm ở kết quả thực tiễn, sự phát triển bền vững, mức độ thụ hưởng và sự hài lòng của Nhân dân.

Điều cử tri chờ đợi sau Kỳ họp là cấp xã có nguồn lực để làm tốt việc được giao; các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ; người dân được thụ hưởng chính sách kịp thời và những kiến nghị chính đáng được theo dõi đến khi có kết quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải đạt đối với từng việc.

Đồng thời, UBND tỉnh và các ngành bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời rà soát sớm danh mục dự án đầu tư công năm 2027 để triển khai ngay từ đầu năm.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và từng đại biểu cần bám sát cơ sở, chỉ rõ việc chậm và trách nhiệm khắc phục, đôn đốc kiến nghị đến khi có kết quả cuối cùng, tránh giám sát trùng lặp gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở.

Riêng việc chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm vào tháng 12 tới, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, làm rõ căn cứ pháp lý và tác động thực tiễn, hạn chế tối đa tình trạng bổ sung, điều chỉnh hoặc xin rút nội dung sát ngày họp.