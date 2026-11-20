Quang cảnh Kỳ họp thứ 8 của UBKT Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả giám sát đối với 13 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường (Nam Đồng, Liêm Tuyền, Quang Hưng, Kim Sơn, Trung Sơn, Định Hóa, Nam Xang, Nam Ninh, Mỹ Lộc, Hải Thịnh, Hải An, Thiên Trường, Bình An) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, ngày 01/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ thứ 8.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Tỉnh ủy theo quy định.

Kỳ họp đã xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 38 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại 15 địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua xác minh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí được xác minh cơ bản thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng yêu cầu, hướng dẫn và quy định hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình kê khai. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bảo đảm đầy đủ và theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành.

Đồng chí Vũ Văn Cần, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát đối với 13 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường tại Kỳ họp.

Cũng tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Lương Ba, nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Lương Ba bằng hình thức Khiển trách.

Đối với một số đảng viên công tác tại Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình, thuộc Đảng bộ phường Hoa Lư, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí: Lưu Lan Anh, đảng viên Chi bộ Văn phòng Công ty, Công ty Điện lực Ninh Bình (nguyên Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam, nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính kế toán, nguyên Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Nam); Trần Bá Hiệp, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Ninh Bình (nguyên Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Hà Nam); Trương Văn Liêm, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Ninh Bình (nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam); Kim Văn Tuyên, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án Điện lực Ninh Bình, Công ty Điện lực Ninh Bình (nguyên Bí thư Chi bộ phòng Quản lý đầu tư, nguyên Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Nam) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Lưu Lan Anh, Trần Bá Hiệp, Trương Văn Liêm và Kim Văn Tuyên bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trong chương trình kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.