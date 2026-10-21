Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Mỹ Sơn

Ngày 21-10, HĐND xã Mỹ Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Quy hoạch xã Mỹ Sơn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về: Phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phương án phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2026; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước...

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Ngọc Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã tăng cường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.