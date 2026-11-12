Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện công tác nhân sự
Trưa 12-11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-hop-thu-7-hdnd-tphcm-khoa-xi-nhiem-ky-2026-2031-thuc-hien-cong-tac-nhan-su-post881442.html