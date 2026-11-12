Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện công tác nhân sự

Ngày 12/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết, vừa xem xét, kết luận một số nội dung tại kỳ họp thứ 19, trong đó yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông và quyết định khai trừ một đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng.