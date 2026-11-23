Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Khu vực 9; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 77/85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hà Luân giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Các đồng chí: Ngô Chí Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, tóm tắt các Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết gồm:

Nghị quyết về phân chia thuế giá trị gia tăng ngân sách địa phương được hưởng giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trong giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 của HĐND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp;

Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, theo định mức phân bổ ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh quyết định.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các tờ trình nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng chuyển các quyết nghị của HĐND tỉnh thành nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện. Theo đó, đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thứ nhất, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; xác định cụ thể cơ quan chủ trì, bộ phận trực tiếp phụ trách và đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện. Không để xảy ra tình trạng nghị quyết đã có hiệu lực nhưng các cơ quan liên quan chưa biết phải bắt đầu từ đâu, ai chịu trách nhiệm và khi nào hoàn thành.

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đổi mới, chủ động trong khâu ban hành văn bản và phải đổi mới ngay trong cách tổ chức thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện nghị quyết; nghiên cứu xây dựng bảng theo dõi tiến độ đối với từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tỉnh có thể nắm bắt thường xuyên, kịp thời phát hiện những công việc chậm trễ tiến độ và có biện pháp xử lý.

Đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, cần công khai quy trình, điều kiện và đầu mối giải quyết. Cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, không đẩy trách nhiệm qua lại, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần chỉ vì sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thứ hai, đối với các nghị quyết tác động trực tiếp đến cơ sở, đặc biệt là các cơ chế về phân cấp, quản lý, sử dụng ngân sách và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, cần đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng hướng dẫn chung chung là: “Làm theo quy định pháp luật”. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, vừa phù hợp với năng lực thực tiễn và tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Đối với việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh, cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch và danh mục dự án có trọng tâm, trọng điểm; gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và thu hút đầu tư, bảo đảm quy hoạch thực sự trở thành cơ sở định hướng và dẫn dắt phát triển.

Thứ ba, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và từng vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, đồng hành ngay từ khi nghị quyết bắt đầu triển khai. Cần bám sát cơ sở, lắng nghe phản ánh của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nhận diện những bất cập từ thực tiễn, chủ động kiến nghị điều chỉnh, tháo gỡ, bảo đảm mọi quyết sách đều đi đúng hướng và sát lòng dân.

Thứ tư, các cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện cần siết chặt kỷ luật công vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong vì lợi ích chung.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường lưu ý: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, HĐND tỉnh còn một kỳ họp thường lệ cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời, phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ năm 2027 ngay từ đầu năm. Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần chủ động rà soát toàn bộ công việc, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung cấp bách cần tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường phối hợp, không để công việc dồn vào những ngày cuối năm và ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị cho năm mới.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát của mình, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực...