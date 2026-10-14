Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua các nghị quyết tạo động lực tăng trưởng

Toàn cảnh kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, gồm: Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu thảo luận nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Nghị quyết phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương (đợt 2) và vốn đối ứng của ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vừng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 (bổ sung đợt 4); Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua các nghị quyết, tờ trình với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp, du lịch phải công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không trùng lặp, dàn trải. Việc tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải phù hợp địa bàn, bảo đảm chế độ, chính sách và khả năng cân đối ngân sách.

Đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, vốn đối ứng và năng lực thực hiện để đẩy nhanh đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Phân bổ vốn phải sát khả năng giải ngân, có trọng tâm, trọng điểm; quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, vốn và tài sản công. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng rừng đúng quy định pháp luật, gắn với bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cũng đề nghị, UBND tỉnh và các cơ quan chủ động đánh giá kết quả năm 2026, chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm và nhiệm vụ năm 2027; tiếp tục hoàn thiện điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, gắn phân cấp với nhân lực, nguồn lực và trách nhiệm. Các sở, ngành, địa phương cần triển khai ngay nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không chờ đợi, đùn đẩy; phối hợp giải quyết khó khăn của người dân, doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng quý IV/2026 đạt 14%, tạo nền tảng phát triển cho năm tiếp theo.