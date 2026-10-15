Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 6, khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 15/10. (Ảnh: Thành Tâm)

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này bao quát nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới một yêu cầu xuyên suốt: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030; nâng cao năng lực vận hành của bộ máy sau sắp xếp; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, có bốn nhóm nghị quyết có tính đột phá, có tác động lâu dài đến sự phát triển của tỉnh.

Thứ nhất, nhóm nghị quyết tạo đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực gồm: chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 và chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là bước cụ thể hóa ở cấp tỉnh tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và con người là động lực chính của phát triển.

Hai chính sách này gắn bó chặt chẽ với nhau: Có chính sách tốt mới thu hút được người giỏi; có người giỏi thì chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo mới đi vào thực chất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành hướng dẫn, công khai rộng rãi điều kiện, thủ tục thụ hưởng theo hướng đơn giản, nhanh gọn, để chính sách thực sự hấp dẫn, không để tình trạng chính sách tốt nhưng ít người tiếp cận được.

Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai Đặng Đình Chung trình bày Dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Thành Tâm)

Thứ hai, nhóm nghị quyết khơi thông nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển, gồm: Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; việc điều chỉnh bảng giá đất; chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội sẽ mở ra dư địa mới cho thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách. Đất đai là nguồn lực lớn nhưng cũng là lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, đúng pháp luật, không để thất thoát tài sản công; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở và sinh kế ổn định, bảo đảm điều kiện sinh hoạt phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thứ ba, nhóm nghị quyết bảo đảm an cư, an toàn cho nhân dân trước thiên tai, gồm: chính sách hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, phải di dời khẩn cấp; chính sách bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng… sẽ tạo cơ sở để tỉnh chủ động hơn trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy thiên tai ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, chính sách hỗ trợ khẩn cấp phải đến tay người dân nhanh nhất, đúng đối tượng, thủ tục tối giản, công khai, minh bạch; việc sắp xếp, bố trí dân cư phải đi trước một bước, chủ động đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không để bị động khi thiên tai xảy ra.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. (Ảnh: Thành Tâm)

Thứ tư, nhóm nghị quyết góp phần củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới, gồm: Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền và chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang đường tuần tra, đường lên mốc quốc giới thể hiện sự ghi nhận đối với vai trò của mỗi người dân như những “cột mốc sống” nơi biên cương. Đề nghị các lực lượng chức năng và chính quyền các xã biên giới tổ chức thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, các nghị quyết bãi bỏ những văn bản do Hội đồng nhân dân 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái ban hành trước sáp nhập; về biên chế và người hoạt động không chuyên trách; về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh… góp phần hoàn thiện, thống nhất hệ thống văn bản của tỉnh sau hợp nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.