Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XX thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2026 - 2030).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm nghiên cứu kỹ các dự thảo nghị quyết, nhất là đối với các nghị quyết về phân bổ, giao kế hoạch, điều chỉnh các nguồn vốn và các cơ chế, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã…; danh mục dự án, thông tin nguồn vốn, tổng mức đầu tư, mức vốn cụ thể của các dự án trong các dự thảo đã đảm bảo phù hợp; làm rõ tính khả thi, tính thống nhất; rõ đối tượng thụ hưởng, rõ quy phạm áp dụng, rõ phạm vi áp dụng, rõ nội dung, rõ định mức và sự phù hợp với điều kiện nguồn lực của tỉnh…

Đối với các nghị quyết về việc giao biên chế cần phải bám sát chức năng nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, phù hợp vị trí việc làm và theo định mức, tiêu chí phân bổ…

Kỳ họp lần này xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết thuộc các nhóm nội dung về: Phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư, nguồn chi thường xuyên năm 2026; chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; giao biên chế; phê duyệt số lượng người làm việc và quy định nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và một số lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày một số dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn trình bày một số dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức trình bày một số dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình một số nội dung về mức chi xây dựng một số văn bản khác của Đảng ủy xã, phường; xây dựng văn bản thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm rõ cơ sở, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ và những nội dung thay đổi trong phương án phân bổ vốn đợt 2 so với đợt 1; những nguyên nhân chậm ban hành định mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định trách nhiệm của các cơ quan tham mưu và đánh giá khả năng triển khai, giải ngân trong năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân thảo luận tại tổ về các nội dung trình tại Kỳ họp.

Đại biểu Khánh Thị Xuyến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tich HĐND xã Yên Sơn thảo luận tại tổ.

Đại biểu Tăng Thị Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thảo luận tại tổ.

Đồng thời nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, y tế còn khó khăn, nhất là chỉ còn 2 tháng cuối năm 2026, cần có phương án phù hợp để bảo đảm tính khả thi. Xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp hoặc trường hợp đặc thù đang thực hiện nhiệm vụ lâm thời. Cần có phương án phân bổ kinh phí phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ phải hoàn trả kinh phí do không được chuyển nguồn sang năm sau; sớm ban hành quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn cho cấp xã để kịp thời triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2026…

Qua giải trình của Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 14 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp với tỷ lệ tán thành cao.

Bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua hôm nay không chỉ giải quyết các vướng mắc cấp bách trước mắt, mà cần kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, lâu dài cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được hưởng chế độ Nghị định số 154 thể hiện sự ghi nhận, đóng góp đối với quá trình tham gia của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc, thôi đảm nhiệm chức danh tại thôn, tổ dân phố, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở cơ sở. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, xác định đối tượng, thời gian công tác, phê duyệt danh sách và chi trả hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, thuận tiện, tránh phát sinh khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh sớm ban hành quyết định giao dự toán chi tiết, chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã đẩy nhanh thủ tục thanh quyết toán, bảo quá trình giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ trong những tháng cuối năm 2026; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kết dư, lãng phí nguồn vốn; xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, căn cứ quan trọng đề đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong 2 tháng cuối năm thực hiện mọi nhiệm vụ trên tinh thần "không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm". Đồng thời, tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Danh mục các nghị quyết được xem xét, thông qua tại Kỳ họp

1 - Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

2 - Nghị quyết Giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức thuộc chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

3 - Nghị quyết Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

4 - Nghị quyết Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

5 - Nghị quyết Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tỉnh Tuyên Quang (đợt 2).

6 - Nghị quyết Phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tỉnh Tuyên Quang (đợt 2).

7 - Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 03 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

8 - Nghị quyết Về phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh.

9 - Nghị quyết Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, tỉnh Tuyên Quang.

10 - Nghị quyết Quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

11 - Nghị quyết Phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Tuyên Quang.

12 - Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026, tỉnh Tuyên Quang (lần 2).

13 - Nghị quyết Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”.

14 - Nghị quyết Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Duy Tuấn