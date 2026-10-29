Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh Kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu dự Kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm tỉnh Ninh Bình đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Trong hơn 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận những dấu ấn bứt phá mạnh mẽ, tạo nền tảng và động lực quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 6 nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. Xem xét, thảo luận về các hồ sơ dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình trên các lĩnh vực: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, An ninh…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc; tài liệu của Kỳ họp đã được gửi đến các đại biểu theo quy định. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận để HĐND tỉnh xem xét và quyết định các nội dung bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Sau phát biểu khai mạc, Kỳ họp nghe báo cáo các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh và 13 dự thảo Nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội.

Các nội dung Kỳ họp sẽ được Báo Ninh Bình Điện tử tiếp tục cập nhật.