Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX: Thông qua 24 nghị quyết quan trọng

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: X.P

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận kỹ từng nội dung, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện và tác động của các chính sách, từ đó quyết định những nội dung sát thực tiễn, đúng quy định, có tính khả thi cao và có thể triển khai ngay.

Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: X.P

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày các tờ trình về các nội dung của kỳ họp. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường; đồng thời nghe giải trình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp - Ảnh: X.P

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 24 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với tỉ lệ thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư công, tài chính-ngân sách, tài nguyên, đất đai.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: X.P

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh ban hành 14 nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đồng bộ với quy định của Trung ương, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu lực hoạt động của bộ máy, chất lượng dịch vụ công và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn phát triển.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: X.P

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp - Ảnh: X.P

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Song song với đó, cần tập trung chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.