Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cà Mau quyết nghị 12 nội dung quan trọng

Chủ toạ kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông qua các tờ trình trên lĩnh vực phát triển kinh tế, ngân sách của tỉnh tại kỳ họp.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất quyết nghị thông qua 12 nội dung quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan đến việc bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến thiết năm 2026; phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách Trung ương bổ sung năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau, với điểm đầu tại Rạch Gốc (Xã Phan Ngọc Hiển), kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tạo trục liên kết giao thông quan trọng với các tỉnh, thành trong khu vực.

Đối với Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau với tổng chiều dài khoảng 79,5 km, gồm 2 đoạn: đoạn 1 từ Rạch Gốc (Xã Phan Ngọc Hiển) - Cái Đôi Vàm (xã Cái Đôi Vàm) với chiều dài khoảng 24,9 km và đoạn 2 từ Sông Đốc (xã Sông Đốc) đến Tiểu Dừa (xã U Minh) với chiều dài khoảng 54,6 km, kết nối tuyến đường bộ ven biển thuộc địa bàn tỉnh An Giang, với tổng mức đầu tư trên 8,5 nghìn tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thời gian thực hiện đến năm 2030.

Dự án hướng mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển tỉnh Cà Mau theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh quyết nghị quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở ấp, khóm nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ hoặc do sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kỳ họp thống nhất cao các nội dung được trình tại hội trường, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc bổ sung nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Theo đó, chính sách hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở ấp, khóm được xác định theo thời gian tham gia hoạt động ở ấp, khóm, bảo đảm tương quan giữa thời gian cống hiến và mức hỗ trợ. Người tham gia hoạt động ở ấp, khóm quy định được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo thời gian công tác, gồm: thời gian công tác dưới 1 năm có mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; từ 1 năm đến dưới 5 năm có mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người; từ 5 năm đến dưới 10 năm có mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người; từ 10 năm trở lên có mức hỗ trợ 15 triệu đồng/người.

Trên cơ sở thống kê, dự kiến tổng nhu cầu ngân sách tỉnh thực hiện 2 nhóm chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trên 191,8 tỷ đồng.

Các đại biểu quyết nghị thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án… nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt và vượt kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2027; sớm đưa các nội dung đã được quyết nghị đi vào cuộc sống./.

12 nội dung được Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI quyết nghị thông qua

1. Bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến thiết năm 2026.

2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2027, giai đoạn 2027-2030.

3. Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

4. Phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách Trung ương bổ sung năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

5. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau, đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và đoạn Sông Đốc - Tiểu Dừa.

6. Quy định mức hỗ trợ một dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

7. Quy định về loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng tại địa bàn khu vực nông thôn, khu vực ngoài địa giới hành chính phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

8. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025-2035.

9. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

11. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở ấp, khóm nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ hoặc do sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

12.Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.