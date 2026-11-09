Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Ninh Phước thông qua 7 nghị quyết

Sáng 9-11, HĐND xã Ninh Phước khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Sau khi nghe các tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, gồm: Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương năm 2026; Tổ chức lại Phòng Kinh tế và thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng thuộc UBND xã Ninh Phước; Giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan khối chính quyền địa phương xã Ninh Phước năm 2026; Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND xã Ninh Phước năm học 2025 - 2026; Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác trực thuộc UBND xã Ninh Phước năm 2026; Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND xã Ninh Phước năm 2026; Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ thuộc danh mục vị trí việc làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND xã Ninh Phước năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo nghị quyết được thông qua, HĐND xã Ninh Phước thống nhất điều chỉnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 20,526 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng, tăng 21,474 tỷ đồng. Đối với thu ngân sách địa phương, xã điều chỉnh tăng 1,291 tỷ đồng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giảm 1,291 tỷ đồng nguồn ngân sách cấp trên bổ sung cho địa phương.