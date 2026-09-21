Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét nhiều nội dung cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn và đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày (21-9 và sáng 22-9), dự kiến xem xét, cho ý kiến 38 tờ trình. Trong đó có các nội dung liên quan thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể TPHCM; quy hoạch không gian ngầm; quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm; phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Kỳ họp cũng xem xét quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư; chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5; hỗ trợ đóng BHYT cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn thành phố…