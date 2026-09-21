Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị
Sáng 21-9, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-hop-thu-5-hdnd-tphcm-khoa-xi-xem-xet-24-du-thao-nghi-quyet-cu-the-hoa-luat-phat-trien-do-thi-post872647.html