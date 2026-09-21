Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Theo chuyên gia, việc khơi thông các dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường, mà còn góp phần ổn định mặt bằng giá, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.