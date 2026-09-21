Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo đó, HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đáng chú ý là các dự thảo nghị quyết về loại quy hoạch và hoạt động quy hoạch; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng, định hình phương thức phát triển đô thị trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ từng dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là sự cần thiết ban hành chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, cũng như tác động đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

“Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND Thành phố quyết định hôm nay không chỉ phải đúng quy định, mà quan trọng hơn là phải trả lời được các câu hỏi: Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra? Có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực? Có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố, nhất là có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được?”, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp cũng xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng khác, trong đó có chính sách hỗ trợ trong giáo dục, y tế; chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị đại biểu căn cứ tình hình thực tế, đánh giá sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ, phương án tổ chức thực hiện và tác động đến đời sống người dân trong khu vực dự án, để có ý kiến đóng góp trước khi HĐND xem xét, quyết định.

Đối với các chính sách hỗ trợ, cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và khả thi trong thực tế.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TPHCM thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề mới, chuyên sâu và có phạm vi tác động rộng, Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng các đại biểu phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm; thảo luận thẳng thắn, xây dựng, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung có tác động lớn, những nội hàm mới hoặc cần tiếp tục hoàn thiện.

Qua đó, mỗi nghị quyết được thông qua vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, vừa giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố.