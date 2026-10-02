Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND xã Đàm Thủy khóa XXI

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết: Phân bổ nguồn vốn đầu tư và chi tiết danh mục kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026, kinh phí thường xuyên vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 - 2030; dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn xã Đàm Thủy; phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 giai đoạn I từ năm 2026 - 2030 trên địa bàn xã.

Phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương, kế hoạch đâu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 giai đoạn I từ năm 2026 - 2030 trên địa bàn xã; phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện CTMTQG phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã.