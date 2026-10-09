Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND xã Nam Quang

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét các tờ trình: Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; phân bổ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kỳ họp cũng xem xét tờ trình về quy định một số mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; miễn nhiệm đại biểu HĐND xã đối với đồng chí Hà Dương Ái, nguyên Trưởng Công an xã do chuyển công tác; đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND xã đối với đồng chí Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, tiến hành công tác cán bộ theo đúng quy định; 100% đại biểu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết được trình tại kỳ họp.