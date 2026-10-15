Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh : Phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII đã thống nhất thông qua 25 nghị quyết quan trọng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa lược ghi một số ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp.

* Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ:

Tán thành đề án thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết tán thành Đề án thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước.

Theo đó, phường Cam Lâm được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Cam Lâm. Sau khi thành lập, phường Cam Lâm có diện tích tự nhiên 167,27km2, quy mô dân số 95.716 người; địa giới hành chính giữ nguyên theo địa giới hiện hữu của xã Cam Lâm. Trụ sở làm việc đặt tại trụ sở HĐND và UBND xã Cam Lâm hiện nay. Phường Ninh Phước được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Ninh Phước. Sau khi thành lập, phường có diện tích tự nhiên 65,36km2, quy mô dân số 71.033 người; địa giới hành chính giữ nguyên theo địa giới hiện hữu của xã Ninh Phước. Trụ sở làm việc đặt tại trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Ninh Phước hiện nay.

Việc thành lập 2 phường Cam Lâm, Ninh Phước sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Theo quy định hiện hành, một trong những điều kiện để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã đạt từ 30% trở lên. Bên cạnh đó, việc thành lập 2 phường còn phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển không gian đô thị, mở rộng phạm vi quản lý đô thị; đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng quản trị địa phương theo hướng hiện đại, văn minh.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan sẽ tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, không làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị chưa đạt; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng quản lý trên địa bàn các phường mới.

Đặc biệt, 2 phường mới sẽ được tập trung phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là lao động từ khu vực nông nghiệp sang các ngành nghề phù hợp với kinh tế đô thị. Các chính sách an sinh xã hội cũng sẽ được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

* Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế:

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại các địa bàn đủ điều kiện

Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế.

Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xem đây là một trong những nhóm đối tượng ưu tiên nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Tại Khánh Hòa, việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người DTTS nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh khi ốm đau, bệnh tật, đồng thời nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người DTTS tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT cho các nhóm đối tượng gồm: Người DTTS không thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người DTTS đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người DTTS không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại các thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi nhưng không thuộc xã, phường vùng đồng bào DTTS và miền núi; người DTTS thuộc nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030.

Dự kiến, trong 3 tháng cuối năm 2026, toàn tỉnh có 79.585 người thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách này, với tổng kinh phí 25,14 tỷ đồng. Từ năm 2027 trở đi, kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 100,563 tỷ đồng/năm, gồm 94,258 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 6,304 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Cùng với chính sách hiện hành hỗ trợ BHYT cho người DTTS tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, chính sách vừa được HĐND tỉnh thông qua sẽ góp phần bảo đảm 100% người DTTS sinh sống tại vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

* Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

Nhiều chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian qua, thiên tai, đặc biệt là bão lũ và hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, tài sản, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Việc thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp các hộ gia đình, cá nhân khắc phục thiệt hại về nhà ở, chi phí học tập và đời sống trong tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Theo nghị quyết, đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, đối tượng được hỗ trợ phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tại thời điểm xảy ra thiên tai, có nhà ở bị hư hỏng do thiên tai và được địa phương nơi cư trú xác nhận. Hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác, không còn nơi ở, được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà để xây dựng mới. Hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác, không thể ở được, được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa, cải tạo. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 1 lần/năm; mức hỗ trợ chỉ áp dụng đối với nhà chính, không bao gồm công trình phụ trợ.

Đối với hỗ trợ đời sống và học tập, đối tượng được hỗ trợ phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tại thời điểm xảy ra thiên tai. Mức hỗ trợ đời sống là 1 triệu đồng/người đối với hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai. Mức hỗ trợ học tập là 500.000 đồng/học sinh/đợt thiên tai đối với học sinh từ cấp tiểu học trở lên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và bị thiệt hại do thiên tai. Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ ngân sách nhà nước; các nguồn vận động, huy động, đóng góp tự nguyện thông qua MTTQ Việt Nam, Quỹ Phòng, chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.