Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến sẽ xem xét, quyết định 25 nghị quyết về nhiều lĩnh vực

Sáng 8-10, các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2026 để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII. Các ban của HĐND tỉnh báo cáo về kết quả thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này; các cơ quan chuyên môn của UBND báo cáo làm rõ những vấn đề cần tiếp thu, giải trình được các ban của HĐND tỉnh đặt ra sau thẩm tra, nhất là những nội dung liên quan đến: Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy Sản xuất rượu vang nho Ninh Thuận, xã Vĩnh Hải; quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2035…

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo làm rõ một số nội dung được các ban của HĐND tỉnh đặt ra sau thẩm tra.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất dự kiến Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ diễn ra ngày 15-10. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định đối với 25 nghị quyết do UBND tỉnh trình liên quan đến các nhóm lĩnh vực: Đầu tư công; đất đai; các loại phí; giá dịch vụ khám chữa bệnh; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập 2 phường mới; các chế độ chính sách…

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo, do đó UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu, hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp theo đúng quy định, nhất là các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất đối với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 159 ngày 3-8-2026 của Thường trực HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51 ngày 24-12-2025 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2026 đã được bổ sung tại Nghị quyết số 139 ngày 7-4-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.