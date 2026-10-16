Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh: Đầu tư công giai đoạn 2026-2030: Sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến hơn 105.403 tỷ đồng. Theo đó, việc đầu tư nguồn vốn cho các dự án phải phù hợp với định hướng phát triển tỉnh theo các nghị quyết của Trung ương, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh, bám sát định hướng phát triển không gian theo các cực tăng trưởng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phân bổ vốn sát các cực tăng trưởng

Theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh dự kiến hơn 105.403 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến bố trí hơn 92.097 tỷ đồng; nguồn vốn theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 55 năm 2022 của Quốc hội khoảng 400 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu dự kiến hơn 6.917 tỷ đồng; nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn đầu tư công bảo đảm tuân thủ thứ tự ưu tiên theo quy định; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, giai đoạn này bố trí vốn cho 407 dự án, giảm 358 dự án so với giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Theo đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 phải phù hợp với định hướng phát triển tỉnh theo các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, việc phân bổ vốn đầu tư công bám sát định hướng phát triển không gian của tỉnh theo 3 cực tăng trưởng, gồm: Cực phía bắc (Vân Phong), cực trung tâm (Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh) và cực phía nam (Phan Rang - Cà Ná). Qua đó, hình thành cấu trúc phát triển đa cực, cân bằng, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bên cạnh đó, vốn bố trí cho các dự án khởi công mới phải góp phần hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị; ưu tiên các dự án cấp thiết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các dự án liên vùng, liên tỉnh, liên xã có ý nghĩa động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các ngành, lĩnh vực thiết yếu.

Một góc Khu Công nghiệp Cà Ná.

Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại cực tăng trưởng phía bắc được ưu tiên bố trí cho các dự án hạ tầng giao thông động lực, hạ tầng công nghiệp - logistics, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng phục vụ phát triển đô thị ven biển. Việc đầu tư bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics của tỉnh và khu vực. Tại cực tăng trưởng trung tâm, vốn được tập trung bố trí cho các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, thủy lợi và du lịch có tính kết nối, lan tỏa cao, phù hợp với định hướng phát triển không gian và vai trò động lực tăng trưởng của khu vực trung tâm tỉnh. Các dự án được lựa chọn nhằm hoàn thiện hạ tầng khung đô thị, mở rộng không gian phát triển Nha Trang - Diên Khánh - Cam Lâm - Cam Ranh, tăng cường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và các khu vực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch trọng điểm. Tại cực tăng trưởng phía nam, tỉnh tập trung đầu tư các dự án hạ tầng giao thông động lực, hạ tầng liên kết vùng, logistics và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển, phù hợp với định hướng phát triển không gian, tạo nền tảng hình thành cực tăng trưởng mới phía nam của tỉnh.

Siết kỷ luật, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Tại kỳ họp, nhiều đại biểu cho rằng, nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo sức lan tỏa, dẫn dắt và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Đây là động lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phù hợp với quy hoạch tỉnh. Việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, chỉnh trang đô thị, môi trường, cấp thoát nước, hạ tầng xã hội và các khu vực động lực tăng trưởng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, cần triển khai các giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thi công tại Dự án Đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh đã xác định tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch này đúng quy định, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, kiên định với mục tiêu và định hướng phát triển tỉnh. Đối với các dự án khởi công mới, việc hoàn thiện thủ tục phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định để bố trí vốn theo kế hoạch trung hạn và hằng năm. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư; phân bổ vốn phù hợp với nguồn vốn được phân cấp và nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đồng thời, tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư xuyên suốt vòng đời dự án, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu; đẩy mạnh công tác hậu kiểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Đồng chí Trần Hòa Nam nhấn mạnh: "UBND tỉnh sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Tỉnh kịp thời xử lý các dự án chậm triển khai, chậm giải ngân hoặc không đủ điều kiện thực hiện; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, tạo đồng thuận để người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, bảo đảm tính sẵn sàng, hạn chế việc điều chỉnh dự án trong quá trình triển khai".