Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển. Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ: Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, quan trọng nhất là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý IV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026. Yêu cầu cao nhất là chất lượng và tính kịp thời của thể chế; tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, phải thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bí thư Đảng ủy của các đảng bộ lãnh đạo trong đảng bộ, đội ngũ chuyên trách của Quốc hội phát huy tính Đảng trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo sự phát triển cho đất nước.

"Vừa qua, chúng ta đã làm tốt rồi thì tới đây phải nhân đôi thành tích này, thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết và sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từng dự án luật, nghị quyết phải được rà soát đến cùng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Nêu rõ các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... liên quan rất lớn đến đời sống người dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét kỹ, rà soát đến cùng các dự án để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua đạt tính khả thi và chất lượng cao; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

"Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ; kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chia sẻ công việc với nhau trong mỗi đảng bộ...