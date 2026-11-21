Toàn cảnh Phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Chiều 21/11, tiếp tục chương trình phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2 với 491/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn, với nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Trong số các luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành. Tính chung năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự án luật sang kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quyết nghị nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội

Bên cạnh công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển đất nước trong năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025. Quốc hội cũng phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia, cùng nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trong đó, các quyết sách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập mục tiêu, bố trí nguồn lực và tạo dư địa cho tăng trưởng trong năm tiếp theo.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm liên vùng như các tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; quyết nghị cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, cũng như các chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua Nghị quyết về chất vấn với tỷ lệ tán thành rất cao.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tháo gỡ rào cản về dữ liệu và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên nguồn lực phát triển công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nhân lực chất lượng cao.

Yêu cầu đồng bộ văn bản hướng dẫn, tăng cường giám sát thực hiện

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết kỳ họp thứ 2 là yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm các luật, nghị quyết được triển khai kịp thời, nghiêm minh, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan được yêu cầu tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Các văn bản này phải bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết, tránh tình trạng chính sách đã được thông qua nhưng chậm được cụ thể hóa, ảnh hưởng đến quá trình thực thi.

Cùng với đó, Chính phủ cần chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Giao Chính phủ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng…

Chú trọng công tác gia đình, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng…

Chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027, phù hợp Nghị quyết số 261/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức.

Đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.